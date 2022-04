Tufekovic verlängert bei der TSG Hoffenheim bis 2025

Torhüterin Martina Tufekovic hat ihren Vertrag bei der TSG Hoffenheim vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2025 verlängert.

"Langfristig mit Martina planen zu können, ist für uns ein wichtiger Schritt", sagt Ralf Zwanziger, Abteilungsleiter Frauenfußball bei der TSG. Tufekovic steht bereits seit 2010 im TSG-Trikot zwischen den Pfosten, spielte erst in der U 17 und schaffte dann den Sprung in den Frauen-Bereich. Mittlerweile kann die 27-Jährige auf 92 Bundesliga-Spiele sowie zehn Einsätze in der Champions League und neun DFB-Pokal-Begegnungen zurückblicken.

Im Oktober 2021 nahm Tufekovic erstmals an einem Lehrgang der deutschen Nationalmannschaft teil und gehörte im Februar auch beim Arnold Clark Cup in England zum DFB-Kader. "Martina hat sich nicht ohne Grund mittlerweile bis in den Fokus der Nationalmannschaft gespielt, in der Liga überzeugt sie durch konstant gute Leistungen und auch in der Champions League konnte sie sich in dieser Saison mit ihren Qualitäten auszeichnen", so Zwanziger.

Die gebürtige Heilbronnerin selbst erklärt: "Ich bin mir sicher, dass es mir guttun wird, in meiner gewohnten Umgebung zu bleiben, in der ich mich nach wie vor fußballerisch weiterentwickeln will. Ich freue mich auf die Zukunft, denn ich sehe noch sehr viel Potenzial und wir wollen uns mit den bisherigen Erfolgen nicht zufriedengeben, sondern unsere Entwicklung fortführen. Dazu werde ich auch in den kommenden Jahren immer 150 Prozent geben."