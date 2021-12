"Türsteher" Curry will es erzwingen - Zwei Dreier fehlen noch zum Rekord

Stephen Curry steht unmittelbar vor einem historischen Rekord - die Marke von Ray Allen fiel in der Nacht zum Dienstag jedoch nicht. Die NBA am Dienstagmorgen.

Er wollte es sichtlich erzwingen in der einen oder anderen Situation. Angetrieben von den gegnerischen Fans in Indianapolis, die Curry (26 Punkte) bei jeder Ballberührung zum nächsten Dreier treiben und Augenzeugen eines historischen Moments werden wollten, ging so mancher Distanzwurf des Warriors-Guards doch deutlich daneben.

Am Ende fielen beim 102:100-Sieg Golden States bei den Pacers fünf von 15 Versuchen "from downtown" durch die Reuse. Und somit fehlen immer noch zwei erfolgreiche Curry-Dreier, um die historische Marke des legendären Ray Allen zum Fallen zu bringen. Allen steht bei 2973 Treffern (bei deutlich mehr Spielen), Curry bei 2972.

"Ich genieße den Moment, an der Türschwelle zu stehen. Es ist ziemlich surreal", sagte Curry nach dem Spiel. "Er hat das Spiel verändert", stufte derweil Dirk Nowitzki Currys Leistungen schon vor der Partie in einer Gesprächsrunde mit internationalen Medien ein. "Ich glaube nicht", so der Würzburger, "dass irgendjemand in Sicht ist, der seinen Rekord brechen kann." Noch ist es nicht soweit, aber schon in der Nacht zu Mittwoch könnte der neue Bestwert aufgestellt werden, wenn die Warriors im altehrwürdigen Madison Square Garden auf die New York Knicks treffen.

Siege für Kleber, Schröder und Hartenstein

Ausnahmslos Siege gab es indes für die deutschen NBA-Profis: Dennis Schröder kam beim 117:103 seiner Boston Celtics gegen den Titelverteidiger Milwaukee Bucks 25 Minuten zum Einsatz und trug bei schwacher Trefferquote (2 von 10 aus dem Feld) sieben Punkte (dazu je 2 Rebounds, 2 Assists) zum 14. Saisonsieg des Rekordmeisters bei. Maxi Kleber stand beim 120:96 seiner Dallas Mavericks - weiterhin ohne den am Knöchel verletzten Luka Doncic - gegen die Charlotte Hornets 29 Minuten auf dem Parkett und erzielte drei Zähler sowie acht Rebounds und drei Assists.

Eine tragende Rolle spielte Isaiah Hartenstein beim 111:95-Erfolg seiner Los Angeles Clippers gegen die Phoenix Suns. In seinen 23 Minuten Spielzeit erzielte der Center zwölf Punkte und kam auf sieben Assists sowie fünf Rebounds. Die Clippers kletterten mit ihrem dritten Sieg in Serie auf den fünften Rang der Western Conference. Für die Suns, zweitbestes Team im Westen, war es erst die fünfte Saison-Niederlage.

Die Houston Rockets kamen ohne Daniel Theis zu einem 132:126 bei den Atlanta Hawks. Isaac Bonga durfte beim 124:101 seiner Toronto Raptors gegen die Sacramento Kings immerhin fünf Minuten ran, in denen ihm zwei Punkte und zwei Rebounds gelangen.