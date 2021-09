Türkspor muss mit einem Punkt im Augsburg-Derby leben - Hankofen-Hailing zieht davon

Die SpVgg Hankofen-Hailing konnte sich am Samstag ein weiteres Stück absetzen, weil sie zum einen den TSV Landsberg mit 3:1 schlug und zum anderen, da Türkspor Augsburg im Stadtderby gegen den TSV 1847 Schwaben nur zu einem Unentschieden kam, genauso wie der SV Kirchanschöring bei Schlusslicht VfB Hallbergmoos.

Der SV Kirchanschöring bleibt weiterhin das einzige Team der Bayernliga Süd, das ungeschlagen ist. Hinter dieser auf den ersten Blick erfreulichen Nachricht versteckt sich für die Oberbayern allerdings ein großes Aber: Am Freitag war auf fremdem Platz der VfB Hallbergmoos der Gegner und der ist Tabellenletzter. Dabei durfte der SVK am Ende sogar froh sein, dass es nicht die erste Niederlage setzte, denn bis zur 88. Minute lag der VfB in Überzahl 2:1 vorne, ehe Omelanowsky den Teilerfolg sicherte.

In der 35. Minute sah noch alles nach einem Favoritensieg aus, denn nach einem Doppelpass war Jauk durch und traf zum 1:0. Aufopferungsvoll kämpfende Hausherren schlugen noch vor der Pause zurück, Werner verwandelte einen Abpraller. Kirchanschörings Vogl sah nach 50 Minuten wegen einer Notbremse Rot, Hallbergmoos nutzte die Überzahl in Minute 64 durch Diranko, der nach schneller Kombination ins lange Eck traf. Die Gäste verrichteten mit einem Mann weniger nun überdurchschnittlich viel Laufarbeit und blieben so gefährlich. Lohn dieser Bemühung war der schon erwähnte späte Ausgleich durch Omelanowsky, der nach einem weiten Pass die Nerven behielt und einschoss.

Die SpVgg Hankofen-Hailing wird mit Freude registriert haben, dass Kirchanschöring nur Remis spielte. So konnten die Niederbayern - bei einem Spiel mehr - auf sechs Punkte davonziehen. Im Heimspiel gegen den TSV Landsberg brachte ein Eigentor von Nikolic die SpVgg in die Spur (27.). Doch der TSV blieb unangenehm und glich durch Kollmann relativ schnell aus (34.). In einem relativ ausgeglichenen Spiel machte Ketzer in der 44. Minute das 2:1 für Hankofen-Hailing, was die Landsberger zu mehr Offensivdrang in der zweiten Halbzeit animierte. Die Heimdefensive zeigte sich aber gut sortiert, vorne ließ das Team von Trainer Heribert Ketterl aber die eine oder andere Konterchance liegen. In der 83. Minute war der Deckel dann doch drauf, Andreas Wagner erzielte seinen siebten Saisontreffer, das 3:1 war kurz darauf auch der Endstand.

Im Verfolgerfeld wird der SV Donaustauf seiner lange Zeit nur auf dem Papier vorhandenen Qualität langsam aber sicher gerecht und bejubelte gegen den FC Ismaning den dritten Sieg aus den vergangenen vier Partien. Muslimovic brachte den SVD per Elfmeter in Führung (34.). Als Ismaning in der zweiten Halbzeit körperlich besser dagegenhielt, mündete das im Ausgleich durch Hauk (75.). Doch eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft kostete den Gästen den Punkt, nach einer Ecke erzielte Grauschopf per Kopf in der Schlussminute das 2:1 für Donaustauf, das nur noch zwei Punkte vom Aufstiegsrelegationsplatz entfernt ist.

Auf jenen Tabellenplatz hätte Türkspor Augsburg klettern können, doch im Stadtderby gegen den TSV 1847 Schwaben kam eine Punkteteilung heraus. Baydemir verwandelte in der 23. Minute zwar einen Foulelfmeter zur Türkspor-Führung, in der 48. Minute netzte Kania auf der Gegenseite ein.

Gut in Form ist aktuell der TSV Dachau, der gegen den VfR Garching seinen dritten Sieg in Serie feierte. Garching bleibt damit Vorletzter. Für die zweiten Mannschaften von 1860 München (5:0 in Kottern) und Jahn Regensburg (2:1 in Wasserburg/Inn) lief es ebenfalls gut, während der SV Pullach nach 0:2-Rückstand noch einen Punkt aus Gundelfingen mitnahm.

Am Sonntag stehen sich noch Kellerkind TSV Schwabmünchen und der FC Ingolstadt II gegenüber.