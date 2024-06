Türkspor greift bei Ocansey zu - Auch Sagman kommt

Aufsteiger Türkspor Dortmund feilt weiter an seinem Kader: Mit Vincent Ocansey kommt ein großgewachsener Mittelstürmer vom künftigen Ligarivalen FC Gütersloh. Der 23-Jährige absolvierte in der abgelaufenen Saison 15 Einsätze für den FCG. Zudem wechselt mit Furkan Sagman ein Mittelfeldmann vom türkischen Zweitligisten Erzincanspor nach Dortmund. Der 24 -Jährige, der in der Jugend des VfL Bochum ausgebildet wurde, kam in der Vergangenheit bereits für diverse deutsche U-Nationalmannschaften zum Einsatz.