Türkspor Augsburg: "Wir können gegen jeden Gegner bestehen"

Mit lediglich 23 Zählern schloss Türkspor Augsburg die Vorsaison als Drittletzter der Bayernliga Süd ab, sicherte sich in der Relegation dann aber souverän den Klassenerhalt. Dass die Schwaben in dieser Saison nun erneut gegen den Abstieg spielen, verwundert daher nicht - Trainer Ajet Abazi zeigt sich dennoch optimistisch, dass der erneute Klassenerhalt gelingt.

"Die in Summe sieben Unentschieden tun uns natürlich weh, zudem haben wir sieben Spiele nur mit einem Tor Unterschied verloren", rechnet Ajet Abazi vor, dass Türkspor im Großteil der absolvierten Spiele absolut konkurrenzfähig war.

Lediglich im Derby gegen Schwaben Augsburg (1:7), das "weh tat und noch immer im Magen liegt", und gegen Kottern (0:5) setzte es deftige Niederlagen. Ohne die beiden Klatschen steht die Defensive bei 22 Gegentoren in 19 Partien - eine Bilanz, die prinzipiell für mehr taugt als Platz 16. "Wir arbeiten in der Abwehr gut gegen den Ball", stellt auch Abazi seiner Truppe ein gutes Zeugnis bezüglich der Verteidigungsarbeit aus, weiß gleichzeitig jedoch, dass "wir in der Vorwärtsbewegung unsere Probleme haben. Uns fehlt teilweise die Durchschlagskraft - da sind wir leider zu abhängig von einzelnen Spielern".

Bitterer Jahresausklang

Lediglich 17 eigene Treffer belegen die Problemzone der Augsburger in Zahlen - auch am vergangenen Wochenende konnte die Liste der Torschützen nicht erweitert werden. Chancen dazu waren in der Auswärtspartie beim formstarken TSV Nördlingen jedoch gerade in der ersten Halbzeit vorhanden. Allerdings traf Türkspor zweimal nur den Pfosten und musste nach einer Ecke dann das 0:1 hinnehmen. "Das war ein super Kopfball und nur schwer zu verteidigen", gesteht Abazi im Rückblick ein, "zur Pause konnten wir der Mannschaft keinen Vorwurf machen und wollten weiter kompakt stehen, aber mutig nach vorne spielen."

Einer jener Offensivausflüge entwickelte sich dann allerdings zum Bumerang und so wusste sich Moustapha Salifou bei einem Konter nach eigener Ecke nur mit einem Foulspiel zu helfen. Resultat war ein Platzverweis, dem in der Schlussviertelstunde ein weiterer folgen sollte: "Mein Kapitän geht da aggressiv in den Zweikampf, rutscht weg und trifft den Gegner unglücklich. Auch dieser Platzverweis war berechtigt - danach wurde es natürlich ganz schwer für uns", fasst Abazi einen der Schlüsselmomente des Spiels zusammen. Mit zwei Mann Überzahl gelang den Gastgebern im Anschluss noch der finale Konter zum 2:0, sodass die Augsburger zwar "vieles gut gemacht hatten", aber letztendlich ohne Tor und Punkt die Heimreise antreten mussten.

Sieg gegen Tabellenführer zeigt Potenzial

Nichtsdestotrotz ist man bei Türkspor ob der Entwicklung innerhalb der Saison nicht unzufrieden - schließlich erschwerte die Unklarheit über die Ligazugehörigkeit aufgrund der langwierigen Relegation die personellen Planungen enorm. Zwar hatte Abazi selbst unabhängig vom Klassenerhalt in der Bayernliga seine Zusage gegeben - auf Spielerseite war der Klassenverbleib jedoch zumeist Voraussetzung. "Viele junge Spieler wollen in die Bayernliga - das konnten wir natürlich nicht garantieren. In Summe haben wir dennoch einen Kader zusammengestellt, der den Klassenerhalt packen kann, wenn alle da sind", schätzt der Trainer die Ausgangslage zum Winter ein.

Was möglich ist, zeigte die Truppe unter anderem bei Regionalliga-Absteiger Heimstetten, als man erst in der Nachspielzeit das 1:2 kassierte oder gegen Tabellenführer aus Landsberg. Das knappe 0:1 im Hinspiel drehte Türkspor im Rückspiel um und rang den Primus mit dem gleichen Resultat nieder. "Da merkst du natürlich, dass wir gegen jeden Gegner bestehen können. Das stimmt mich optimistisch für die verbleibenden Spiele - vielleicht schaffen wir es dieses Mal ja sogar, ohne Relegation drinzubleiben", skizziert der Trainer das Optimum für den restlichen Saisonverlauf. Bei acht Punkten Rückstand auf Rang 14 ist jene Zielsetzung ambitioniert, aber mit einer kleinen Siegesserie nicht ausgeschlossen. Insbesondere da in der Wintervorbereitung die traditionellen Sommerurlauber nicht wegfallen, kann man sich "gezielt vorbereiten". Den Auftakt im März bildet dann das Heimspiel gegen den Tabellenletzten aus Kirchheim. Gegen Übermut ist der Coach jedoch bereits heute allergisch - schließlich gelang dem KSC zuletzt ebenfalls ein Coup gegen den Tabellenführer aus Landsberg.