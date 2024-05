Türkspor Augsburg vor dem vierten Relegationsspiel in elf Tagen: "Das wird nochmal brutal"

Für Türkspor Augsburg steht am Samstag das alles entscheidende Endspiel im Kampf um den Klassenerhalt an. Nachdem die erste Runde der Relegation gewonnen und auch das Hinspiel der zweiten Runde gegen Gundelfingen mit 1:0 erfolgreich gestaltet wurde, könnte der Süd-Bayernligist im Rückspiel den Ligaverbleib perfekt machen.

Sechs Spiele in Serie blieb Türkspor Augsburg zu Beginn des Jahres 2024 ungeschlagen und schlug in dieser Phase unter anderem den in die Regionalliga aufsteigenden Stadtrivalen vom TSV Schwaben mit 2:0. Sogar der direkte Klassenerhalt war Ende März wieder in greifbarer Nähe - dann jedoch verließ die Augsburger das Spielglück. So setzte es beim späteren Meister aus Erlbach mit 0:1 die erste Niederlage des Jahres. "Da hätten wir durchaus einen Punkt mitnehmen können", blickt Türkspor-Trainer Ajet Abazi zurück auf die entscheidende Phase der Saison, "eine Woche später sind wir im Sechs-Punkte-Spiel gegen Kirchanschöring gleichwertig, verlieren aber erneut 0:1, weil wir unsere Möglichkeiten nicht in Tore umgesetzt bekommen."

Und da neben Kirchanschöring auch die Konkurrenz aus Dachau und Ismaning in jenen Wochen munter punktete, wuchs der Rückstand aufs rettende Ufer vorentscheidend an. Spätestens nach dem neuerlichen 0:1 im Abstiegsgipfel gegen den VfR Garching "war die Saison gelaufen". Neun Punkte fehlten den Schwaben drei Spieltage vor Schluss, sodass der Fokus frühzeitig Richtung Relegation gelenkt werden konnte. "Wir haben am Ende einige wichtige Spieler geschont", erklärt Abazi, der folglich trotz lediglich eines Zählers aus den letzten sieben regulären Saisonspielen optimistisch in die Entscheidungsspiele startete.

Souveräner Halbfinalerfolg über Kempten

Dort wartete mit dem FC Kempten zunächst der Zweite der Landesliga Südwest. Die Allgäuer zeigten sich in den 180 Minuten zwar hochmotiviert, am Ende setzte sich die erfahrene Truppe aus Augsburg allerdings souverän durch (3:2 und 1:0). "Vom Ergebnis her waren unsere Siege knapp, aber ich hatte nie wirklich das Gefühl, dass wir in Gefahr geraten", lautet das Fazit von Abazi. Viel eher verpasste es Türkspor frühzeitig für Klarheit zu sorgen und verspielte im Hinspiel in Überzahl beinahe eine Drei-Tore-Führung. "Die Tore kamen etwas aus dem Nichts. Wir wurden nicht ausgespielt, sondern kassieren die Dinger nach einem Eckball und einem langen Einwurf. Dafür waren wir im Rückspiel souverän. Eigentlich gab es da nie die Gefahr eines Einbruchs - auch, wenn Kempten mit seiner jungen Mannschaft gut gefightet hat", schließt der 47-Jährige seinen Bericht vom Relegationshalbfinale und setzt einen Haken hinter die Herausforderung Kempten.

Mit Gundelfingen wartet "ein anderes Kaliber"

Zeit zur Freude bleibt keine, Schließlich wartet im Relegationsmarathon mit dem FC Gundelfingen bereits die nächste Aufgabe. Sechs Punkte mehr sammelte der Kontrahent in der regulären Bayernliga-Saison und zwang im Halbfinale zudem den favorisierten TSV Dachau in die Knie (2:2 und 2:1). "Gundelfingen ist nochmal ein anderes Kaliber, das hat man gestern insbesondere in den ersten zehn Minuten klar gespürt", sah Abazi den FCG zu Beginn des Hinspiels im Vorteil. Im Anschluss an die torlose Startphase entwickelte sich jedoch eine Partie auf Augenhöhe, in der "wir die entscheidenden Zweikämpfe für uns entscheiden konnten". Wie beispielsweise in Minute 45, als Jeton Abazi seinen Gegenspieler auf Höhe der Mittellinie geschickt auswackelte und anschließend Mehmet Ali Fidan mustergültig auf die Reise schickte. Frei vor Gästekeeper Hozlinger blieb der 24-Jährige cool und schob die Kugel flach zum Tor des Tages in die Maschen.

Am Belastungslimit

Türkspor reist demnach mit dem Vorteil zum Rückspiel nach Gundelfingen, wo dann das finale vierte Relegationsmatch innerhalb von elf Tagen wartet. "Das wird nochmal brutal", sieht Abazi seine Mannschaft am Belastungslimit, aber gerüstet für die letzten 90 Minuten der Saison. Die würden die Augsburger zweifelsfrei gerne beenden, wie sie in die Spielzeit gestartet waren: 1:0 siegte man nämlich auswärts zum Auftakt im Juli vergangenen Jahres - Gegner damals: Der FC Gundelfingen.