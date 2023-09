Türkische Volleyballerinnen holen ersten EM-Titel

Die türkischen Volleyballerinnen sind erstmals Europameisterinnen.

Haben am Ende im entscheidenden Moment abgewehrt und die EM gewonnen: Türkeis Volleyballerinnen. IMAGO/Belga

Die Weltranglistenersten aus der Türkei besiegten am Sonntag in Brüssel Weltmeister Serbien in einem engen Finale dieser Europameisterschaft mit 3:2 (25:27, 25:21, 22:25, 25:22, 15:13).

Überragende Akteurin beim Nationenliga-Gewinner war Melissa Vargas mit 41 Punkten. Bei den Serbinnen war Tijana Boskovic mit 37 Punkten die erfolgreichste Scorerin.

Die Bronzemedaille hatten sich zuvor die Niederlande gesichert.

Das vom Deutschen Felix Koslowski trainierte Team schlug Titelverteidiger Italien 3:0 (25:23, 28:26, 25:20). Der 39-Jährige, der auch Coach beim Volleyball-Bundesligisten SSC Palmberg Schwerin ist, betreut die Niederländerinnen seit Anfang des Jahres.