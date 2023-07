Türkgücüs Genugtuung und Bayerns Abwehrproblem

Glückseligkeit auf der einen Seite, Fassungslosigkeit auf der anderen. Begleitet von andauernden Provokationen seitens der Bayern-Fans wuchs Türkgücü am Freitagabend über sich hinaus und setzte mit dem 4:1-Erfolg über den FC Bayern II ein Statement, das nachhallen dürfte.

Als die Begegnung Mitte der zweiten Halbzeit wegen eines Gewitters für gute zehn Minuten unterbrochen werden musste, wurde bei der Rückkehr auf den Platz auch Türkgücü-Coach Alper Kayabunar auf den Gipfel der Provokation aufmerksam. Während das Banner des fiktiven "FC-Bayern-Fanclubs Kurdistan", das in der Vorsaison noch für einen Spielabbruch gesorgt hatte, von Beginn an am Zaun platziert war, wurde zudem im Bayern-Block ständig eine große kurdische Fahne geschwenkt.

Während der Unterbrechung zündeten die Anhänger der Bayern Amateure dann eine kurze Pyro-Show in den kurdischen Farben und zeigten ein Plakat mit dem Konterfei von Türkgücü-Präsident Taskin Akkay, dem darauf ein Mundschutz - respektive eine Maulkorb - angelegt wurde. Als er und seine Mannschaft dieses Banner sahen, sei dies, erzählte Kayabunar nach dem Abpfiff, "schon eine Extra-Motivation für uns" gewesen, der Sieg verschaffe ihm deshalb auch "eine gewisse Genugtuung".

Joker stechen

Mit seinen Wechseln hatte er im Derby ein goldenes Händchen bewiesen, alle drei Treffer nach dem Seitenwechsel erzielten Einwechselspieler. "Enorme Qualität" könne er mittlerweile von der Bank bringen, gab der 37-Jährige zu Protokoll. Der Sieg an sich, so Kayabunar, sei schon "sehr, sehr wichtig für uns gewesen, weil wir letzte Saison gerade die Spiele mit erhöhter Aufmerksamkeit selten für Eigenwerbung nutzen konnten". Vom Stellenwert wollte er den Erfolg dennoch nicht zu hoch hängen, vielmehr sei er "wichtig für diese Saison".

Anders als bei den Vorkommnissen der Vorsaison in Heimstetten verhinderte die räumliche Trennung im Grünwalder Stadion ein Aufeinandertreffen der beiden Fanlager. Obgleich es ein Heimspiel des FC Bayern war, schienen die Anhänger Türkgücüs unter den etwa 1.100 Zuschauern leicht in der Überzahl.

Abwehrprobleme bleiben Thema

Getragen von dieser Unterstützung ließ die Kayabunar-Elf dem FCB-Nachwuchs vom Anpfiff weg keine Luft zum Atmen. "Zu viele falsche Entscheidungen unter Druck" habe seine Elf getroffen, bemängelte Bayern-Trainer Holger Seitz, "darüber hinaus sind uns viele technische Fehler unterlaufen". Nach sieben Gegentreffern in den ersten zwei Spielen erklärte der 48-Jährige, der vor Saisonbeginn als eines der primären Ziele ausgegeben, die Zahl der Gegentore deutlich zu reduzieren, dass "das Defensivverhalten weiter unser Thema ist".

Dass mit Tom Hülsmann, Frans Krätzig, Antonio Tikvic und Aleksandar Pavlovic vier seiner Akteure mit den Profis auf der Asien-Tour sind, wollte er hierbei keinesfalls als Ausrede verwenden. Trotzdem musste Seitz, wie es schien, das gerade Erlebte nun zunächst einmal sacken lassen.