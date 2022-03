Türkgücü: Zwei-Punkte-Abzug rechtskräftig - DFB-Präsidium entscheidet über weitere Strafe

Wegen eines gestellten Insolvenzantrags und des Verstoßes gegen Auflagen sollen Türkgücü München insgesamt elf Punkte abgezogen werden. Ein Teil der Strafe ist nun rechtskräftig.

Neun Punkte sollen Türkgücü wegen des Ende Januar gestellten Insolvenzantrags abgezogen werden, mit einem weiteren Zwei-Zähler-Abzug hatte der DFB den Drittligisten wegen eines Auflagenverstoßes bestraft - und dieser ist nun rechtskräftig.

Wie der Verband am Freitag mitteilte, haben die Münchner "gegen die Entscheidung der zuständigen DFB GmbH & Co. KG im Rahmen der festgelegten Frist keinen weiteren Einspruch eingelegt". Der Verein hatte die Auflage erhalten, "bis zum 20. Januar 2022 eine bis Saisonende festgestellte Liquiditätslücke zu schließen". Dies konnte er aber nicht nachweisen, wie der DFB darlegt: "Die Lücke wurde zu weniger als 50 Prozent geschlossen, sodass dem Klub gemäß der Richtlinien im DFB-Statut 3. Liga zwei Gewinnpunkte abgezogen wurden."

Sturz ans Tabellenende

Damit reduziert sich das Punktekonto des momentan auf Rang 16 notierten Klubs von 32 auf 30 Zähler (zur aktuellen Tabelle der 3. Liga). Sollte auch der Neun-Punkte-Abzug, zu dem die Münchner auf Grundlage der DFB-Spielordnung (Paragraf 6, Nr. 6) verurteilt worden sind, rechtskräftig werden, hätte der Vorjahrsaufsteiger nur noch 21 Punkte und würde ans Tabellenende mit dann zwölf Zähler Rückstand auf das rettende Ufer zurückfallen.

Ob es dazu kommt, entscheidet das DFB-Präsidium, das sich der Sache nach dem Einspruch Türkgücüs annehmen muss.

Weiterhin unklar ist, ob Türkgücü München die Saison wie geplant zu Ende spielt. Zuletzt hatten sich Gerüchte gemehrt, der Klub ziehe sich vorzeitig aus dem Spielbetrieb zurück, was massive Auswirkungen auf den Aufstiegs- und Abstiegskampf in der 3. Liga hätte. Am kommenden Wochenende tritt das Team von Trainer Alexander Heraf bei Wehen Wiesbaden an.

Vorschau: SV Wehen Wiesbaden - Türkgücü München