Türkgücü will Kader verkleinern - Spielidee gesucht, "die Punkte bringt"

Mit Andreas Heraf hat Türkgücü den neuen Cheftrainer vorgestellt, der den Drittligisten aus dem Tabellenkeller holen soll. Der Kader der Münchner wird Veränderungen erfahren.

Tabellenplatz 16, nur zwei Punkte Luft zur Abstiegszone - logisch, dass die Blickrichtung bei Türkgücü eher nach unten gerichtet ist. Zugleich jedoch nach vorne, ein neuer Trainer soll das Ruder bei den Münchnern herumreißen. Der Österreicher Andreas Heraf wurde am Montag vorgestellt.

Geschäftsführer Max Kothny wünscht sich "neue Impulse" und "ergebnisorientierten Fußball", eine Spielidee, "die uns Punkte bringt". Der Klassenerhalt ist also oberste Prämisse bei den ambitionierten Isarstädtern.

Die verfügen über einen prallvollen Kader, der nun erstmal eine Verkleinerung erfahren wird. "Damit jeder Spieler eine realistische Chance hat zu spielen", kündigte Kothny an. Laut "Süddeutsche Zeitung" können mindestens vier Akteure gehen. Welche Spieler betroffen sein werden, darüber machte Kothny keine Angaben.

Auf "ein, zwei Positionen verstärken"

Nicht oder selten gefragt waren bislang beispielsweise Yomi Scintu, Furkan Zorba und Luis Jakobi (jeweils ohne Einsatz), Sinan Karweina (zwei Spiele) und Sebastian Maier (vier Einsätze).

Im Gegenzug will sich Türkgücü aber "auf ein, zwei Positionen noch verstärken", so Kothny. Wo der Kader am dringendsten Qualitätsverbesserung nötig hat, darüber soll auch das Trainingslager (2. bis 11. Januar in Belek) Aufschluss geben.