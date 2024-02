Türkgücü: Wettberwerbsfähig gegen Aubstadt - aber das Stadion-Problem bleibt

Nach Monaten der Unruhe, der internen Querelen, der abermaligen massiven finanziellen Schieflage und der Unsicherheit, ob und wie es weitergeht, wurde am Samstag bei Türkgücü München tatsächlich wieder Fußball um Punkte gespielt. Und das sogar ganz passabel.

Zwar musste sich die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar dem TSV Aubstadt im Grünwalder Stadion mit 0:1 geschlagen geben, stellte dabei jedoch ihre Konkurrenzfähigkeit zweifelsohne unter Beweis. Mit dem 18-jährigen Flügelspieler Rabbi Nsingi, im Winter aus Deisenhofen gekommen, stand nur ein Regionalliga-Debütant in der Startelf.

Bemerkbar machte sich der enorme personelle Aderlass erst beim Blick auf die Bank, wo sich etliche Nachwuchskräfte tummelten. Auch der Besuch auf der Tribüne verriet den radikalen Personalumbruch: Dort saß etwa Christoph Rech, bis zur Winterpause noch der uneingeschränkte Abwehrchef der Münchner Türken. Mittlerweile hat Rech genug von dem ganzen Trubel, wie er berichtete, und möchte seine Fußballschuhe an den Nagel hängen.

Was er am Samstag zu sehen bekam, dürfte seinen Entschluss kaum ins Wanken gebracht haben. In einer zähen Partie erwiesen sich die Gäste aus Aubstadt als das reifere Team, das die drei Punkte "nicht unverdient", wie auch Kayabunar einräumte, mit auf den Heimweg nahm. Dieser sollte sich deutlich unkomplizierter gestalten als die Anreise. Mehrere Staus, vor allem in München selbst, verhinderten eine rechtzeitige Ankunft der Gäste, sodass die Begegnung erst mit 45-minütiger Verspätung angepfiffen werden konnte.

Entsprechend schwer war Aubstadt in die Partie gekommen, kurz nach dem Wiederanpfiff aber köpfte Timo Pitter ein Flanke aus kurzer Distanz zum Siegtreffer ein (47.). Selbstverständlich, konstatierte Türkgücü-Coach Kayabunar nach dem Abpfiff, überwiege die Enttäuschung über die Niederlage. Dennoch attestierte er seiner Elf "eine starke kämpferische Leistung", auf "der man aufbauen" könne.

Schon am Mittwoch geht es weiter mit der schon mehrmals verlegten Verbandspokal-Viertelfinal-Partie gegen den Drittligisten FC Ingolstadt. Ausgetragen wird die Begegnung im oberpfälzischen Seligenporten, knappe 150 Kilometer von München entfernt, da sich in der bayerischen Landeshauptstadt und Umgebung keine geeignete Spielstätte finden ließ.

Dauerthema Stadion

So hatte auch Präsident Taskin Akkay nichts Neues zu berichten vom leidigen Dauerthema Stadion. Dabei bekannte Kayabunar im Nachgang, dass er das "auch den Jungs vor dem Spiel gesagt habe, dass es was ganz Besonderes ist, auch für mich als Trainer, hier im Grünwalder Stadion aufzulaufen".

Ob Türkgücü in der nächsten Saison erneut dort antreten wird, steht derzeit völlig in den Sternen. Dass die Münchner aber auch 2024/25 ein Teil der bayerischen Regionalliga sein werden, scheint dagegen gesichert. Sportlich sind sie zweifelsfrei eine Bereicherung. Und in den kommenden Wochen können sich Kayabunar und seine Elf immerhin auf Fußball konzentrieren. Die Planungen für die Zukunft obliegen Präsident Akkay. Vor allem abseits des Platzes bleibt es spannend bei Türkgücü.