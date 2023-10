Türkgücü verschärft Bayreuths Krise - Würzburg und Vilzing im Gleichschritt

Die Regionalliga Bayern startete am Samstag in den 14. Spieltag, dabei gab es teils überraschend klare Heimsiege für die SpVgg Ansbach, den TSV Aubstadt und Wacker Burghausen. An der Spitze bleibt es beim Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Würzburger Kickers und der DJK Vilzing. Die SpVgg Bayreuth blieb zum fünften Mal in Folge sieglos.

Türkgücü verschärft Bayreuths Krise

Die Talfahrt der SpVgg Bayreuth geht in die nächste Runde. Zum Abschluss des 14. Spieltages in der Regionalliga Bayern unterlag der Drittliga-Absteiger bei Türkgücü München mit 0:1 und bleibt somit auch im fünften Spiel in Folge sieglos. Die Münchner erwischten den besseren Start und wären schon in der 4. Minute durch einen Foulelfmeter beinahe in Führung gegangen. Rech fand jedoch in Petzold seinen Meister. Auch in der Folge blieb Türkgücü Chef im Ring und machte Bayreuth das Leben schwer. Die Gäste setzten zwar auch vereinzelt Nadelstiche nach vorne, blieben aber meist doch überraschend harmlos. Was sich beide Teams im ersten Durchgang auf die Fahne schreiben mussten, war die fehlende Konzentration im letzten Drittel, wodurch, abgesehen vom Strafstoß, kaum nennenswerte Torraumszenen entstanden. Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst wenig am bestehenden Bild. In der 63. Minute brach Türkgücü schließlich aber doch den Bann. Berwein setzte sich auf dem linken Flügel mit einer feinen Einzelaktion durch und vollendete zum nicht unverdienten 1:0 für Türkgücü. Bayreuth blieb zwar weiterhin bemüht, in der Offensive fehlten der Mintal-Elf an diesem Nachmittag aber einfach die Mittel, um die heimische Defensive in Verlegenheit zu bringen.

Buchbach beendet schwarze Serie

Der TSV Buchbach kann doch noch gewinnen. Das Tabellenschlusslicht setzte sich am Sonntagnachmittag mit 2:1 gegen die Bundesliga-Reserve des FC Augsburg durch und beendete somit seinen Negativlauf von sieben Niederlagen in Serie. Die Hausherren begannen sehr druckvoll und kamen nach einem tollen Zusammenspiel zwischen Ammari und Stoßberger zur ersten hochkarätigen Chance nach rund 15 Minuten. Augsburg kam mit dem gewohnt etwas holprigen Untergrund in der SMR-Arena und der robusten Spielweise des TSV überhaupt nicht zurecht. Die Fuggerstädter blieben offensiv komplett harmlos und offenbarten auch in der Folge immer wieder Lücken in der Rückwärtsbewegung. Das änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nicht. Buchbach drückte und belohnte sich in der 46. Minute schließlich mit dem verdienten Führungstreffer. Ammari setzte Stoßberger in Szene, der durch die Abwehr marschierte und zum 1:0 vollendete. Und Buchbach legte nach. Nach etwas mehr als einer Stunde erhöhte Sztaf nach feiner Vorarbeit von Bahar, der sich gegen zwei Gegenspieler durchsetzte, auf 2:0 (64.). Der zweite Treffer zog den ohnehin schon harmlosen Gästen endgültig den Stecker. Buchbach verteidigte clever und ließ keine Zweifel mehr am zweiten Saisonsieg aufkommen. Daran änderte auch der Anschlusstreffer zum 1:2 durch Ehrlich in der fünften Minute der Nachspielzeit nichts mehr.

Memmingen schlägt das kleine Kleeblatt

Enorm wichtige Punkte sicherte sich auch der FC Memmingen. Der Aufsteiger setzte sich mit 2:1 bei der Zweitliga-Reserve der SpVgg Greuther Fürth durch und behält damit die Nichtabstiegsplätze fest im Blick. Das kleine Kleeblatt erwischte zwar den besseren Start in die Partie und schnürte den FCM in der ersten Hälfte immer wieder in dessen eigener Verteidigung fest. Zählbares sprang dabei jedoch nicht heraus für die Elf von Petr Ruman. Nach der Pause drehte sich der Wind am Konrad-Ammon-Platz in Burgfarrnbach. In der 56. Minute bekam Peter zu viel Platz und versenkte die Kugel im Fürther Kasten. Der etwas überraschende Führungstreffer der Gäste warf Fürth aber nicht aus der Bahn - im Gegenteil: In der 70. Minute stand Littbarski goldrichtig und belohnte das Kleeblatt für die starken Minuten vor dem Ausgleichstreffer. In der Folge war es eine Partie auf Augenhöhe, in der keines der beiden Teams noch ins letzte Risiko gehen wollte. Dass das Pendel schließlich doch noch auf eine Seite ausschlug, war dann aber eher dem Zufall geschuldet. In der 75. Minute beförderte Unglücksrabe Schlicke den Ball unfreiwillig ins eigene Tor und avancierte damit zum Matchwinner für Memmingen. Den Gästen wird es vermutlich egal sein, die drei Punkte verhindern den Absturz auf einen direkten Abstiegsplatz.

Ansbach stellt früh die Weichen

Furiose Ansbacher legen in Halbzeit eins gegen den FV Illertissen den Grundstein für den vierten Saisonsieg. Schon nach 45 Minuten war die Heimelf so klar auf Kurs: Nach einem sehenswerten Angriff bediente zunächst Seefried den freistehenden Sperr, der keine Mühe mit dem 1:0 hatte (12.). Das 2:0 stocherte dann Mitte des Durchgangs Kleinschrodt über die Linie (27.), doch auch in Folge blieb Ansbach effizient: Seefried erzielte per Kopf das 3:0 (36.), Sperr besorgte mit seinem sechsten Saisontreffer gar das 4:0 für die "nullneuner" (45.). Im zweiten Durchgang schaltete die Heimelf einen Gang zurück, Illertissen hatte durch einen Freistoßknaller von Katsianas-Sanchez an die Latte zumindest eine gute Möglichkeit auf Ergebniskosmetik. Der Sieg der Heimelf geriet aber zu keinem Zeitpunkt mehr in Gefahr, zu harmlos agierte Illertissen, zu sicher stand Ansbach, das sich mit den drei Zählern vorerst aus der Roten Zone befreit.

Aubstadt düpiert Schweinfurt

Einen 5:0-Befreiungsschlag landete der zuletzt in drei Partien sieglose TSV Aubstadt im Derby gegen den 1. FC Schweinfurt. Verpasste Dellinger nach zögerlichem Start noch eine Großchance für die Heimelf, brachte Thomann sein Team mit einem Doppelschlag auf Kurs: Erst besorgte er per sehenswertem Volley das 1:0 (32.), dann hatte er Glück, dass sein eigentlich harmloser Freistoß aus der Distanz Keeper Wenzel zum 2:0 durch die Finger glitt (39.). Nach Wiederanpfiff machte Aubstadt weiter mit dem Toreschießen: Behr war nach einer Hereingabe zum 3:0 erfolgreich (49.), anschließend bediente der starke Thomann seinen Kollegen Dellinger, der auf 4:0 stellte (71.). Doch das war es noch nicht gegen völlig enttäuschende Schweinfurter, die sich offensiv kaum in Szene setzen konnten: Hüttl köpfte, erneut nach Vorlage Thomann, den 5:0-Endstand ein für die spielfreudige Heimelf (79.).

Würzburg schlägt auch den Club

Sieg Nummer elf im 14. Spiel feierte der Tabellenführer aus Würzburg gegen den 1. FC Nürnberg II (nach der Sperre gegen das Trainerduo Wolf/Nägelein an diesem Tag von Dominik Schmitt gecoacht) und bleibt damit ungeschlagen. Nach einer ersten Chance für Sausen gegen seinen Ex-Club klingelte es auch schon im Nürnberger Tor: Beim 1:0 für die Würzburger kam Wegmann nach einer Ecke zum Kopfball (12.). Und die Kickers erhöhten Mitte der Halbzeit: Caciel legte dabei stark für Franjic vor, der eiskalt zum 2:0 einlochte (23.). Der Club kam kurz vor der Pause wieder ran, als Aghajanyan nach einer Nachlässigkeit in der Kickers-Defensive Danke sagte und auf 1:2 stellte (45.), doch die vorentscheidende Szene spielte sich nach rund einer Stunde ab: Club-Verteidiger Ygit traf seinen Gegenspieler Wegmann im Strafraum am Kopf, glatt Rot und Elfmeter waren die Folge; Sané verwandelte zum 3:1 (62.). In Unterzahl blieb der Club zwar mutig, hatte aber keine Antwort mehr.

Burghausen feiert vierten Saisonsieg

Einen hochverdienten 3:0-Erfolg landete Wacker Burghausen am Samstag gegen den SV Schalding-Heining und klettert damit etwas aus dem Keller. Wacker war von Beginn an das bessere und torgefährlichere Team, bei der verdienten 1:0-Führung profitierte Bachschmid aber von einer Fehlerkette in der Hintermannschaft und traf so aus 20 Metern ins leere Tor (22.). Schalding blieb auch jetzt völlig harmlos, so legte Bosnjak mit einem direkten Freistoß auch noch das 2:0 nach (40.). Und spätestens mit dem 3:0 durch Maljojoki, das nach einem Eckball etwas unglücklich in den Maschen landete, war die Partie entschieden (70.). Die Gäste blieben über die volle Spielzeit blass und rutschen unter den Strich.

Vilzing köpft sich zum Sieg

Die Erfolgsgeschichte der DJK Vilzing geht weiter: Auch von Aufsteiger Eintracht Bamberg nahmen die Chamer beim 4:1-Sieg die Punkte mit. Bamberg startete mutig, dann aber kam Vilzing besser auf und erhöhte nach und nach den Druck. Doch erst nach Wiederanpfiff ging es Tore-technisch rund: Hoch erzielte nach einer Ecke per Kopf das 1:0 für Vilzing (49.). Nach dem gleichen Prinzip - Ecke, Kopfball, Tor - fiel auch das 2:0 durch Grauschopf (53.). Görtler brachte fünf Minuten später nach einem Gegenstoß sein Team zwar mit einem platzierten Abschluss wieder auf 1:2 ran (58.), doch das Überraschungsteam der Spielzeit ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen: Kordick erhöhte per Foulelfmeter auf 3:1 (75.). Und dann war es wieder ein ruhender Ball, diesmal aus dem Halbfeld getreten, der Grauschopf ins Szene setzte: Erneut per Kopf hieß es 4:1 (85.) - der Endstand.

Absage in Aschaffenburg

Die Partie zwischen Viktoria Aschaffenburg und der U 23 des FC Bayern München musste abgesagt werden, weil es in Reihen der Gastgeber zu viele Krankheitsfälle gab.