Türkgücü verliert Motango an Rot-Weiß Erfurt

Yesua Motango verlässt Türkgücü München, nachdem der 19-jährige Stürmer im letzten halben Jahr in die Regionalliga-Mannschaft eingebunden wurde Richtung Erfurt und zehn Einsätze in Bayern höchster Spielklasse bestritt. "Mit Yesua haben wir einen jungen Offensivspieler, der sich bei uns in Erfurt weiterentwickeln wird. Seine Stationen in der Jugend sprechen für ihn und wir freuen uns, ihn nun im rot-weißen Trikot zu sehen“, äußert sich RWE-Sportdirektor Franz Gerber über den Neuzugang, der unter anderem beim FC Bayern und FC Augsburg ausgebildet wurde.