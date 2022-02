Türkgücü präsentiert neuen Hauptsponsor

Der in wirtschaftliche Turbulenzen geratene Drittligist Türkgücü München hat am Freitag einen neuen Hauptsponsor vorgestellt.

Der Finanzdienstleister "Remitly" ist nach Klubangaben "führender digitaler Finanzdienstleister für online Auslandsüberweisungen" und ab sofort als Hauptsponsor bei Türkgücü präsent. Schon am Samstag im Gastspiel beim VfL Osnabrück wird der Schriftzug des Unternehmens auf der Trikotbrust zu sehen sein.

Die Bekanntgabe kommt durchaus unerwartet. In dieser Saison hatte der Drittligist noch keinen Trikotsponsor. Ende Januar hatten die Münchner einen Insolvenzantrag gestellt.

"Gerade in der aktuellen Zeit ist es wichtig, einen starken Partner wie Remitly an unserer Seite zu wissen", wird Geschäftsführer Max Kothny in einer Mitteilung zitiert.