Türkgücü Osnabrück: Basler peilt Rasen-Comeback im Aufstiegsrennen an

Mario Basler will noch einmal aktiv die Fußballschuhe schnüren und Türkgücü Osnabrück als "Spielertrainer" zum Aufstieg verhelfen.

"Ein Fußballheld kehrt zurück auf den Rasen", kündigt der SC Türkgücü Osnabrück über Instagram an. Was vor über einem Jahr als Wette begann, ist mittlerweile eine innige Bindung. Seit Februar 2022 trainiert Ex-Nationalspieler Mario Basler nun schon den Osnabrücker Kreisligisten, mit dem er in dieser Saison den großen Coup anstrebt. Der Ex-Profi mit den markigen Sprüchen will mit seinem Team aufsteigen und plant dafür sogar eine Rückkehr auf den Platz. "Wir haben den Pass beantragt, weil wir den ein oder anderen verletzten Spieler haben und wollen hoffen, dass das bis morgen geklärt ist", sagt der 30-malige Nationalspieler in seinem Podcast.

Gegen den SSC Dodesheide II will der 54-Jährige sein Pflichtspiel-Comeback feiern - vermutlich als Innenverteidiger. Einzig eine noch fehlende Spielerlaubnis stand am Montag einem Einsatz im Weg. Sollte diese bis zum Dienstagabendspiel nicht einlaufen, peilt Basler das Auswärtsspiel am Freitagabend bei der SG Wimmer/Lintorf an.

"Er hat es selbst vorgeschlagen", sagt Samed Sakinmaz, Sportlicher Leiter beim Kreisliga-Primus, gegenüber der NOZ. "Er schwärmt ja immer noch von seinen Freistößen. Dann wollen wir mal sehen, ob er es noch drauf hat." In jedem Fall verspricht der SC Türkgücü Osnabrück einen "unvergesslichen Abend voller Action und Emotionen". Egal, ob es nun der Dienstag- oder Freitagabend wird.