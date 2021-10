Türkgücü München verstärkt sich mit Scepanik

Nach dem 0:4 in Magdeburg unter dem neuen Trainer Peter Hyballa legt Türkgücü München personell nochmal nach. Der bis Sommer beim MSV Duisburg aktive Lukas Scepanik soll die linke Seite verstärken.

Nach einem guten Einstand des neuen Coaches Peter Hyballa gegen die U 23 der Dortmunder Borussia, setzte es beim Tabellenführer in Magdeburg zuletzt eine deutliche 0:4 Niederlage. Diese scheint die Verantwortlichen dazu bewegt zu haben nicht nur an der Seitenlinie, sondern auch auf dem Platz nochmals nachzubessern. Am Donnerstag präsentierte der Verein aus München mit Lukas Scepanik einen drittligaerfahrenen Neuzugang.

Roman Plesche, Sportlicher Leiter Türkgücüs, bescheinigt dem variablen Außenbahnspieler neben fußballerischen Attributen vor allem ein passendes Mindset: "Er besitzt genau die Mentalität, die in der 3. Liga gefragt ist." Plesche sei überzeugt, dass ein dynamischer Spiele wie Scepanek Türkgücü mit Sicherheit weiterhelfen werde.

Ziele stecken und erreichen

Scepanek selbst freut sich auf die neue Aufgabe: "Die Spielidee und die Ambitionen des Vereins haben mich direkt überzeugt." Deshalb halte er es für den richtigen Schritt bei den Bayern zu unterschreiben, deren Fans er verspricht sein Bestes zu geben und seine Stärken einzubringen, um "die hochgesteckten Ziele des Klubs zu erreichen."