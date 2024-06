Türkgücü München holt Manuba

Türkgücü München hat seinen nächsten Neuzugang vorgestellt. Vom Bayernligisten TSV 1865 Dachau wechselt Anthony Manuba an die Heinrich-Wieland-Straße. Der 20-jährige Außenverteidiger kam für Dachau in den vergangenen zwei Jahren in 65 Liga-Spielen zum Einsatz. Sportdirektor Enver Maltas zeigt sich in einer Meldung überzeugt: "Anthony ist ein sehr athletischer Spieler, der sich dem Niveau der Regionalliga schnell anpassen kann. Er passt sportlich wie menschlich sehr gut zum Team."