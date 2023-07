Türkgücü München: Frisches Geld durch Ex-Nationalspieler Rapaic

Milan Rapaic, ehemaliger Nationalspieler Kroatiens und mittlerweile Unternehmer, steigt als Investor bei Türkgücü München ein. Doch anders als noch vor wenigen Jahren, will der Regionalligist mit den neuen Möglichkeiten verantwortungsbewusst umgehen.

Während sich Trainer Alper Kayabunar und seine Mannschaft in der letzten Phase der Vorbereitung befinden, ließ Türkgücü München noch vor Saisonbeginn mal wieder durch eine aufsehenerregende Meldung aufhorchen. Mit dem 49-jährigen Milan Rapaic wurde ein neuer Investor vorgestellt, der, wie Präsident Taskin Akkay betont, dabei helfen soll, "zum einen infrastrukturell als auch sportlich die Zukunft des Vereins sicherstellen zu können". Präsentiert wurde Rapaic als "Unternehmer und ehemaliger kroatischer Nationalspieler", dessen 25-jähriger Sohn Boris "künftig als Vorstandsmitglied fungieren" werde.

Im August wird Rapaic 50 Jahre alt, seine besten Karriere-Jahre erlebte der 50-malige kroatische Nationalspieler, der seine aktive Laufbahn 2009 beendete, in Italien (Perugia, Ancona). Die zweieinhalb Jahre bei Fenerbahce Istanbul (Juli 2000 bis Januar 2003) aber scheinen einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen zu haben. So betont der ehemalige Mittelfeldspieler, dass er "die Türkei liebe, es ist meine zweite Heimat, daher kannte ich Türkgücü bereits". Über Monate seien "gute Gespräche geführt" worden, er sei "überzeugt davon, dass wir das Potenzial von Türkgücü München langfristig gut ausschöpfen werden". Darüber hinaus wolle er "meine Kontakte und Ideen einbringen, um einen Beitrag leisten zu können". Wie hoch sein finanzieller Beitrag ist, wurde freilich nicht kommuniziert.

Nach dem schmerzhaften Ende und von einem enormen Imageschaden begleiteten Engagement Hasan Kivrans ist man bei den Münchner Türken überzeugt davon, sich nun nicht wieder in eine ungesunde Abhängigkeit zu begeben. Präsident Akkay erklärt: "Wir werden nicht mehr den gleichen Fehler wie damals machen, möchten weiter zukunftsorientiert, nachhaltig und produktiv arbeiten und unsere Strukturen im Verein ausbauen."

Der Traum, nach oben zu kommen, ist natürlich immer da. Das muss aber diesmal auf einem soliden, mittel- bis langfristigen Weg passieren. Taskin Akkay, Präsident

Von kurzsichtigen Höhenflügen wie in der Kivran-Ära hat sich der Verein zwar mittlerweile distanziert, die Ambitionen aber bleiben unverändert hoch. Von einer Rückkehr in die 3. Liga träumt zwar derzeit noch niemand, das Engagement Rapaics jedoch bezeugt, dass sich dies mittelfristig wieder ändern könnte, wie auch Akkay bestätigt: "Der Traum, nach oben zu kommen, ist natürlich immer da. Das muss aber diesmal auf einem soliden, mittel- bis langfristigen Weg passieren." Für diese Saison werde das bescheidene Ziel ausgegeben, "den Klassenerhalt früher zu sichern als noch in der letzten". Die Personalplanungen für diesen Sommer seien abgeschlossen, wie Akkay betont, der Kader wird vor allem in der Breite und in der Offensive stärker eingeschätzt als in der Vorsaison.

Große Vergangenheit: Milan Rapaic (Mitte) spielte für Kroatien unter anderem bei der Europameisterschaft 2004 mit.

Obgleich es zuletzt nur zu einem 1:1 gegen Regionalliga-Absteiger FC Pipinsried reichte, verlief die Vorbereitung bislang durchaus zufriedenstellend, die einzige Niederlage setzte es gegen Zweitligist Karlsruher SC (2:3). Der letzte Test wird am kommenden Samstag gegen Bayernligist SV Donaustauf ausgetragen, ehe am Wochenende darauf der Saison-Auftakt mit dem Heimspiel gegen den FC Augsburg II auf dem Programm steht.

Zwölfmal im Grünwalder Stadion

Ausgetragen wird diese Partie im Grünwalder Stadion. Denn auch bei der leidigen Stadion-Problematik wurde nun in Abstimmung mit dem Bayerischen Fußballverband (BFV) eine Lösung für die kommende Spielzeit gefunden. Wie schon in der Vorsaison kann Türkgücü immerhin zwölf seiner 17 Heimspiele im Grünwalder Stadion, der städtischen Heimspielstätte des TSV 1860 und des FC Bayern II, austragen. Die restlichen fünf Heimspiele werden wieder in Heimstetten stattfinden.

Auch dieser Thematik sieht sich Rapaic nun also gegenüber. An Baustellen mangelt es weiterhin nicht bei den Münchnern, die sich dennoch seit der desaströsen Insolvenz im Frühjahr 2022 auf dem Weg in die richtige Richtung befinden. Keinesfalls möchte man sich erneut "im Hauruck-Verfahren" verbessern, wie der Türkgücü-Präsident erläutert, sondern dies "auch strukturell untermauern".

Als wichtigstes Ziel gilt ohnehin weiter, die türkische Community Münchens wieder besser an der Verein zu binden. Denn anders als in den erfolgreichen 1990er-Jahren stellen die äußerst bescheidenen Zuschauerzahlen unverändert eines der größten Probleme bei Türkgücü dar. "Über Social Media und die Vernetzung mit anderen Münchner Vereinen" sowie weiteren Maßnahmen hofft Akkay, künftig "mehr Bindung herstellen zu können". Auch ein prominenter Name wie Rapaic, der zumindest auf eine Vergangenheit in der Türkei verweisen kann, könnte hierbei durchaus hilfreich sein.