Türkgücü-Keeper Hipper geht nach Würzburg

Nächster Winter-Abgang für den klammen Regionalligisten Türkgücü München: Keeper Johann Hipper schließt sich Primus Würzburger Kickers an. Der 25-Jährige, der in dieser Saison für Türkgücü noch nicht zum Einsatz kam, wird am Dallenberg das Torhüter-Team komplettieren. "Der Verein hat sehr ehrgeizige Ziele, die mit meinen persönlichen übereinstimmen. Ich werde mein Bestes geben, dass diese am Ende der Saison erreicht werden“, so Hipper.