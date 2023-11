Türkgücü kämpft gegen eingeschlafene Füße

Dreimal musste Türkgücü München zuletzt zwangspausieren. Vor Probleme stellt die Münchner auch das Landespokal-Spiel gegen den Drittligisten Ingolstadt.

Allmählich schlafen ihnen die Füße ein bei Türkgücü München. Die drei letzten Spiele wurden alle abgesagt, zuletzt die Partie am Samstag in Ansbach wegen des Wintereinbruchs. Zuvor musste schon das Nachholspiel gegen Aubstadt erneut verlegt werden. Und auch die Viertelfinal-Begegnung im bayerischen Verbandspokal gegen den Drittligisten Ingolstadt, angesetzt für das Wochenende zuvor, fiel der Witterung zum Opfer.

Vor allem dieses Duell, das eigentlich einen Höhepunkt in der Saison der Münchner darstellen sollte, erweist sich zunehmend als Bürde. Wegen der leidigen Stadionproblematik musste die Begegnung ohnehin in den November verschoben werden. Die Probleme aber wurden dadurch nicht weniger. Eher im Gegenteil: Türkgücü hatte immense Schwierigkeiten, überhaupt eine Spielstätte für diese Partie zu finden. Nachdem ein Tausch des Heimrechts abgelehnt wurde, mussten sich Präsident Taskin Akkay und die sportliche Leitung auf die Suche begeben, da das Grünwalder Stadion nicht verfügbar war.

Pro Saison darf Türkgücü dort maximal zwölf Spiele absolvieren, da die Stadt München eine Maximalanzahl von insgesamt 50 Spielen pro Saison in der altehrwürdigen Giesinger Spielstätte zulässt. Und da der TSV 1860 und die zweite Mannschaft des FC Bayern Vorrang genießen, muss sich Türkgücü für die restlichen Spiele nach Ersatz umsehen.

Jahresabschluss soll stattfinden

Fündig wurde man schon in der Vorsaison und auch in dieser in Heimstetten, wo die Kapazitäten aber ebenfalls beschränkt sind. So musste für die Pokalpartie ein neuer Spielort gefunden werden, was sich als äußerst kompliziert herausstellte. Nach mehreren vergeblichen Versuchen konnte schließlich eine Vereinbarung mit dem TSV 1860 Rosenheim getroffen werden, um die Begegnung in dessen Stadion austragen zu können. Schlechtes Wetter verhinderte dann allerdings die Austragung, ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Vor der Winterpause hat die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar nun noch eine Begegnung zu bestreiten, von der der Coach ausgeht, dass sie auch stattfinden kann. Am nächsten Sonntag, dem 3. Dezember (14 Uhr), empfängt Türkgücü den TSV Aubstadt zum bereits zweimal verlegten Nachholspiel und Jahresabschluss. Ausgetragen werden soll diese Partie wieder im Grünwalder Stadion, wo die Rasenheizung zumindest gegen die Witterung ankämpft. Spielpraxis konnte Türkgücü schließlich zuletzt einzig in einem Testspiel gegen eine "Youtube-Auswahl" zu Beginn der vergangenen Woche sammeln, das mit 6:3 gewonnen wurde. Dabei hatten sich die Münchner zuvor auch in der Liga in guter Verfassung präsentiert, die letzten vier Partien konnten alle gewonnen werden. Noch ist nicht Winterpause.