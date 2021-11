Doppelschlag vor der Pause: Köln siegt auch in München

Viktoria Köln gewann bei Türkgücü München dank eines Doppelschlags vor der Pause mit 2:1 und feierte damit den vierten Pflichtspielsieg in Serie. In München dürften indes nach der dritten Niederlage nacheinander so langsam die Alarmglocken klingeln.

Türkgücü-Trainer Peter Hyballa musste nach der 0:1-Niederlage in Meppen einmal wechseln: Türpitz begann für den gesperrten Chato (Gelb-Rot). Viktoria-Coach Olaf Janßen nahm im Vergleich zum 1:0 gegen Spitzenreiter Magdeburg drei Veränderungen an seiner Startelf vor: Lorch, Berzel und Marseiler begannen für Rossmann, Buballa und Klefisch.

Doppelschlag bringt Köln auf Kurs

Beide Mannschaften suchten zu Beginn die Offensive. Nach einem ersten Warnschuss von Sorge (2.) hatten die Gäste die erste dicke Chance: Hongs Schuss klatschte an die Latte (14.). Eine Minute später gingen die Kölner allerdings in Führung, Sontheimer traf die Kugel aus 20 Metern ideal. Die Viktoria blieb gleich dran - und wurde fix belohnt: Nach Heisters Flanke erzielte Hong per Kopf sein erstes Ligator - 2:0 (19.).

Türkgücü tat sich in dieser Phase extrem schwer, zu Chancen zu kommen. Knöll erzielte zwar den Ausgleich, stand aber knapp im Abseits (28.). Sararers Freistoß wenig später ging drüber (36.). Am Ende konnten die Münchner froh sein, dass es zur Pause nur 0:2 stand, denn Hong ließ eine dicke Chance zum 3:0 aus, da Vollath auf dem Posten war (36.).

Barrys Treffers kommt zu spät

Türkgücü kam mit Gorezl und Sliskovic für Vrenezi und Knöll aus der Kabine. Und die Hausherren verzeichneten alsbald eine gute Chance, Türpitz drückte die Kugel rechts vorbei (55.). Wer nun einen Sturmlauf der Münchner erwartet hatte, der wurde enttäuscht. Vielmehr hatten die Rheinländer die Begegnung gut im Griff und verpassten durch Amyn (70.) sowie Möller (71.) die endgültige Entscheidung.

So musste die Viktoria doch noch einmal zittern, da der eingewechselte Barry mit einer technisch anspruchsvollen Direktabnahme auf 1:2 stellte (81.). Türkgücü glaubte nun an seine Chance und warf in der Schlussphase alles nach vorne. Doch die Kölner verteidigten alles weg und brachten den Vorsprung über die Zeit.

Türkgücü verlor somit zum dritten Mal in Folge. Weiter geht es nach der Länderspielpause am 20. November um 14 Uhr bei Eintracht Braunschweig. Viktoria Köln setzt seinen starken Lauf (14 Punkte aus den vergangenen sechs Spielen) fort und reist am 22. November (19 Uhr) nach Meppen.