Bayern Amateure gewinnen Münchner "Geisterderby" gegen Türkgücü souverän

Der FC Bayern II gewann in der Regionalliga Bayern das Münchner "Geisterderby" bei Türkgücü souverän. Schon im ersten Durchgang stellte der Rekordmeister-Nachwuchs die Weichen.

Mitte November musste das Münchner Stadtduell zwischen Türkgücü und den Talenten des FC Bayern abgebrochen werden. Am Mittwochabend wurde das Derby unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Grünwalder Stadion nachgeholt. Türkgücü-Trainer Alper Kayabunal tauschte zur 1:4-Abreibung am Sonntag in Nürnberg auf drei Positionen. Kevin Hingerl, Gashi und Osmanoski rückten auf die Bank beziehungsweise standen gar nicht erst im Kader. Für das Trio rückten Rech, Holz und Sahin in die Startformation.

Bayerns Coach Holger Seitz rotierte zum 3:0 gegen Buchbach zweimal. Schenk hütete das Tor für Hülsmann, zudem wurde Kern in der Startelf von Ibrahimovic ersetzt.

Aitamer und Ranos treffen

Das Stadtduell begann verhalten. Beide suchten ihr Glück zwar in der Offensive, Feuerwerk gab es in der Anfangsphase aber nur außerhalb des Stadions von Bayern-Anhängern. Es dauerte 18 Minuten, bis die Partie Fahrt aufnahm. Dann brannte es im Türkgücü-Strafraum jedoch erstmals. Am zweiten Pfosten ließ Kabadayi abtropfen, Wanners Versuch lenkte Hipper gerade noch über den Querbalken. Auf der Gegenseite feuerte Berwein fünf Minuten später einen ersten Warnschuss ab - daneben. In der 26. Minute ging es für die Gastgeber dann über die linke Seite zu schnell, in der Mitte nutzte Aitamer die Hereingabe zur Führung der Bayern. Die waren nun deutlich dominanter und versuchten nachzulegen. Vor allem über die Krätzig-Seite bereiteten die Gäste von der Säbener Straße Türkgücü immer wieder Probleme. Kabadayi verpasste eine Flanke von links haarscharf (30.). Und auch Ranos' Schussversuch nach Zuspiel von Krätzig wurde im letzten Moment noch geblockt (39.). Sekunden später zappelte die Kugel dann doch zum zweiten Mal in den Türkgücü-Maschen. Ranos versenkte einen Steckpass im rechten Eck (41.). Der 14-Tore-Mann hatte vor der Halbzeit sogar noch die Chance auf seinen 15. Saisontreffer, Hipper reagierte aber erneut klasse (43.).

Crnicki an den Pfosten

Nach der Pause änderte sich vorerst nichts am Geschehen. Bayern ließ Ball und Gegner laufen und kam immer wieder zu Abschlüssen. Türkgücü dagegen blieb weitestgehend blass. Nach einer Stunde wäre den Gastgebern dennoch beinahe der Anschluss gelungen. Der für Woudstra kurz zuvor eingewechselte Crnicki hatte aus der Nahdistanz aber Aluminiumpech. Bayern-Trainer Seitz tauschte anschließend dreimal. Unter anderem kam Lee, der sieben Minuten später jedoch verletzt wieder vom Feld musste (68.). Segbe Azankpo ersetzte den Südkoreaner und verpasste nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung hauchdünn das 3:0. Bis auf den Pfostentreffer hatte Türkgücü nichts mehr zu bieten. Auch Bayern schaltete einen Gang zurück, kam aber dennoch zu Chancen. Segbe Azankpo sorgte schließlich in der Nachspielzeit noch für das 3:0.

Türkgücü im neuen Jahr weiter sieglos

Für Bayerns Trainer Holger Seitz, der beim Abbruch im November sein Comeback bei der U 23 des Rekordmeisters feierte, war es seitdem der fünfte Sieg im sechsten Spiel. Die Kayabunar-Truppe muss derweil weiterhin auf den ersten Sieg 2023 warten. Für beide Mannschaften geht es bereits am Samstag weiter. Türkgücü hat zuhause gegen Pipinsried die Möglichkeit, die Negativspirale zu durchbrechen, während die Bayern Amateure beim ebenfalls formstarken FV Illertissen gefordert sind.