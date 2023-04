Türkgücü-Coach Kayabunar: "Ich möchte zurück in die 3. Liga"

Obwohl Türkgücü bereits 48 Punkten gesammelt hat, möchte sich Trainer Alper Kayabunar noch nicht zum Klassenerhalt gratulieren lassen - ganz im Gegenteil. Sein Blick geht nach unten, aber trotzdem nach vorne. Denn der 37-Jährige, dessen Vertrag bis 2025 läuft, hat mit seiner Mannschaft auch in dieser Saison und in Zukunft ambitionierte Ziele.

Herr Kayabunar, wie bewerten Sie die Bilanz Ihrer Mannschaft seit der Winterpause?

Ich denke, dass wir genau dort stehen, wo wir hingehören. Der Start nach der Winterpause war kompliziert, was auch daran lag, dass wir die komplette Vorbereitung inklusive aller Testspiele ausschließlich auf Kunstrasen absolviert haben. Dadurch haben wir eine gewisse Eingewöhnungsphase gebraucht. Insgesamt gab es aus meiner Sicht bisher drei Schlüsselspiele, in denen die Saison auf der Kippe stand. Und die haben wir alle drei auf unsere Seite gezogen: Eichstätt, Burghausen kurz vor der Winterpause und zuletzt gegen Pipinsried.

Gibt es für diese Spielzeit noch eine sportliche Zielsetzung?

Intern haben wir uns als Ziel gesetzt, die Saison als beste Amateurmannschaft abzuschließen, weshalb das Spiel gegen Aschaffenburg für uns sehr wichtig ist. Mit den vier Direktabsteigern und den zwei Relegationsplätzen habe ich aber auch immer noch einen Blick nach unten. Wir sind noch nicht zu 100 Prozent durch.

Eine gewisse Planungssicherheit ist trotzdem gegeben. Mit etlichen Vertragsverlängerungen von Leistungsträgern wie der von Abwehrchef Christoph Rech am Montag wurden die Planungen für die neue Saison vorangetrieben. Wie weit sind Sie?

Eigentlich laufen die Planungen schon seit dem Winter. Für mich ist wichtig, dass wir jetzt, anders als früher, mit Führungsspielern frühzeitig verlängert haben und versuchen, Stabilität reinzubringen. Das ist auch eine Erfahrung aus den letzten Jahren: Bei zu vielen neuen Spielern kann schnell das Mannschaftsgefüge kaputtgehen. Deshalb wollen wir die Mannschaft nur punktuell verstärken. Fakt ist, dass wir defensiv gut stehen, aber in der Offensive oft zu viele Chancen brauchen. Wir haben hier genaue Vorstellungen, was die Spielerprofile angeht.

Hat sich etwas verändert, was die Wahrnehmung Türkgücüs betrifft, wenn Sie auswärts antreten?

Verändert nicht, aber es ist sehr unterschiedlich: Es gab Spiele, in denen wir nicht so herzlich begrüßt wurden, aber in Aubstadt oder Hankofen wurden wir super aufgenommen. Dort haben sie die Vorurteile abgelegt, und die Leute haben erkannt, dass sich der Verein wirklich verändert hat und die Liga sportlich bereichert.

Die Zeit unter Hasan Kivran brachte zwar nationale Aufmerksamkeit, vor allem aber das Ende hat auch viel verbrannte Erde hinterlassen. Überwiegt bei Ihnen in der Rückschau dieser negative Aspekt?

Nein, ohne Hasan stünde Türkgücü heute niemals dort, wo wir jetzt stehen. Und mir hat Hasan damals schon in der Landesliga vorhergesagt, dass ich eines Tages als Proficoach arbeiten werde. Er hat mich immer gepusht, und ich weiß auch, dass ich ohne ihn nicht hier wäre. Dafür werde ich ihm immer dankbar sein.

Verbieten sich dennoch aufgrund des unschönen Endes künftig jegliche Träume von einer Rückkehr in die 3. Liga?

Nachdem ich schon in der 3. Liga war, möchte ich auch dorthin wieder zurück. Am liebsten mit Türkgücü, mit meinem Verein aus meiner Heimatstadt. Hier in München ist es aber besonders schwierig. Ich hoffe, dass die Stadionproblematik bald gelöst werden kann.

Auch, wenn es als Trainer fast unmöglich ist, mittel- bis langfristig zu planen: Wie sehen Sie Ihre persönliche Zukunft?

Es ist schon schwierig genug, in den Lehrgang zur A-Lizenz zu kommen - vom Fußballlehrer ganz zu schweigen. Mein Vorteil ist, dass ich neben dem deutschen auch einen türkischen Pass habe und dort die Lizenzen erwerben könnte, die auch hier anerkannt sind. Als junger Trainer, der schon 3. Liga trainiert hat, könnte ich auch für den türkischen Markt interessant sein.

Könnten Sie sich dort einen Trainerjob vorstellen?

Da ich Kommunikation als eine meiner größten Stärken sehe, möchte ich meine fachspezifischen türkischen Sprachkenntnisse verbessern, deshalb werde ich zeitnah erst mal für einige Tage in der Türkei bei einem Erstligisten hospitieren.