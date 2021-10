Türkgücü-Coach Hyballa steht auf "Ochse" Sliskovic

Dortmund geschlagen - und jetzt auch Magdeburg? Peter Hyballa will nach seinem erfolgreichen Debüt auf der Trainerbank von Türkgücü München nachlegen, muss gegen den FCM aber womöglich auf seine Sturmspitze verzichten.

"Ich sage ganz ehrlich: Ich stehe ein bisschen auf den", gab Peter Hyballa auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsauftritt in Magdeburg ganz offen seine Gedanken über Stürmer Petar Sliskovic preis. Der 30-Jährige stand bis jetzt in allen zehn Liga-Spielen der Münchner auf dem Platz, bei Hyballas Debüt an der Seitenlinie gegen Dortmunds Zweitvertretung erstmals seit dem 6. Spieltag auch wieder von Anfang an.

Als alleinige Sturmspitze powerte sich der Kroate 63 Minuten lang aus, ehe er von Törles Knöll ersetzt wurde. "Das Anlaufen gegen Dortmund hat er richtig gut gemacht", lobt Hyballa vor allem Sliskovics Arbeit gegen den Ball. Mit seinen 1,93 Metern bringt der Angreifer zudem ein Attribut mit, das gut in die offensive Dreierreihe von Türkgücü passt. "Wenn du mit Vrenezi und Sararer Flankengeber hast, muss da so ein Ochse vorne stehen", so Hyballa.

Hyballas taktische Ideen

Beim schweren Auswärtsspiel in Magdeburg am Montagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) droht Sliskovic aber dennoch die Bank. Wegen Problemen an den Adduktoren musste er unter der Woche kürzertreten, erst am Samstag stieg der Angreifer mit Bundesliga-Erfahrung wieder ins Mannschaftstraining ein. "Vielleicht fangen wir auch mit Törles an. Er hat diese Woche gut trainiert", lässt sich Hyballa alle Karten offen.

Das Grundsystem wird aller Voraussicht nach aber das Gleiche bleiben, das 4-3-3 hat sich gegen Dortmund schließlich bewährt. "Ich bin mehr Viererketten-Fan, weil ich finde, da hast du mehr Verantwortung. Bei der Dreierkette geht das ab und zu verloren. Auch bei zwei Spitzen habe ich oft das Problem gehabt, dass ich zwei aufstelle und beide werden passiv“, gewährt Hyballa Einblick in seine taktischen Überlegungen.

Vorsicht vor Magdeburg

Mit Passivität wäre Türkgücü allemal schlecht beraten, da mit Magdeburg eines der Top-Teams auf die Hyballa-Elf wartet. Nach einem starken Saisonstart mit sechs Siegen aus acht Spielen ließ die Mannschaft von Christian Tietz zuletzt mit zwei Niederlagen in Folge etwas Federn. Laut Hyballa verfüge der FCM aber über eine super Offensive, die konterstark und schnell sei.

"Wir haben auch eine gute Offensivreihe", merkt der 45-Jährige jedoch an. Wie diese am Montagabend in Magdeburg aussehen wird, bleibt zunächst noch Hyballas Geheimnis.