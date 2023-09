Türkei-Trainer in der Kritik: Wird auch Kuntz Japan zum Verhängnis?

Stefan Kuntz (60) ist seit fast zwei Jahren Trainer der türkischen Nationalmannschaft. Ob der deutsche Trainer überhaupt sein Jubiläum am Bosporus feiern wird, erscheint offen.

Steht in der Türkei in der Kritik: Stefan Kuntz. AFP via Getty Images

Sechs Siege aus den vergangenen zehn Spielen bei nur zwei Niederlagen und Tabellenführer in EM-Qualifikationsgruppe D: Die Türkei steht auf dem Weg zur Europameisterschaft 2024 nicht schlecht da. Dennoch muss ein Deutscher um die Teilnahme am Turnier in Deutschland bangen.

Die Rede ist von Trainer Stefan Kuntz. Der 60-Jährige ist seit knapp zwei Jahren für die türkische Nationalmannschaft zuständig, doch nicht unumstritten. Das jüngste Spiel war spielerisch überzeugend, dennoch rettete das Kuntz-Team gegen Verfolger Armenien erst spät einen Punkt. In den türkischen Medien wurde Kuntz prompt diskutiert.

Ein Bekenntnis scheint es nicht zu geben

Dass Verbandschef Mehmet Büyükeksi nach dem Armenien-Spiel auf Nachfrage lediglich meinte, "Stefan Kuntz ist nicht das heutige Thema", klingt nicht gerade nach einem Bekenntnis. Die Anwesenheit des ehemaligen türkischen Nationaltrainers Abdullah Avci (Meister 2022 mit Trabzonspor) in der Verbandszentrale befeuerte die Gerüchte. Obwohl festgestanden hatte, dass Avci kommen würde, um als Referent bei einem Schiedsrichterseminar teilzunehmen, wirkt dieses Bild unglücklich und wurde von den Medien gerne aufgegriffen.

Kuntz' Reaktion auf eine kritische Frage zu seiner Person passte dazu. Es war zwar eine Tatsache, dass die Türkei "im Spiel acht bis zehn Situationen, die wir nicht in Tore umwandeln konnten", hatte. Dennoch reagierte Kuntz gereizt. Das verletzungsbedingte Fehlen von Stürmern sei nicht seine Schuld. Enes Ünal (Kreuzbandriss) und Umut Nayir (Muskelverletzung) fielen aus. Baris Yilmaz (Galatasaray) agierte als falsche Neun.

Türkisches EM-Finale gegen Wales?

Trotz der Lage blieb Kuntz optimistisch. "Wir werden unsere Ergebnisse einfahren und uns für die EM 2024 qualifizieren", sagte er. Wohlwissend, dass mindestens Kroatien nach seinen Nachholspielen Mitte vorbeiziehen und es Mitte November zu einem Finale in Wales kommen könnte. Zum Beispiel, wenn zuvor auch das Rückspiel bei Kroatien (Hinspiel 0:2) verloren gehen sollte.

Ob Kuntz bei der nächsten Länderspielperiode noch bei der Türkei an der Seitenlinie steht oder vor seinem zweijährigen Jubiläum am 19. September von seinem Amt enthoben wird, erscheint offen. Sein Team befindet sich weiter in einer Entwicklungsphase, in der es nur in Teilen überzeugte. Einige Anhänger fordern bereits Änderungen, der Verband um Teammanager Hamit Altintop wirken angespannt.

Für Kuntz könnte nach dem Japan-Spiel Schluss sein

Wie auch schon für Hansi Flick könnte Kuntz das japanische Nationalteam am Ende zum Verhängnis werden. Am Dienstag (14.20 Uhr) steht ein Testspiel gegen die Blue Samurai an. Ob Altintop, der Kuntz geholt hatte, danach zum Trainer steht, wird man wohl nach diesem Test wissen. Auch ein Rudi Völler änderte seine Meinung nach einer Partie gegen Japan kürzlich.