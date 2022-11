Starker Calhanoglu schießt Türkei und Kuntz zum Jahresabschlusssieg

Bei der Abschiedsvorstellung von Top-Schiedsrichter Cüneyt Cakir siegt die Türkei mit 2:1 über Tschechien. Vor allem der Ex-Leverkusener Calhanoglu überragt.

Nach mehr als 20 Jahren trug die türkische Nationalelf mal wieder eine Begegnung in Gaziantep aus und empfing dafür die ebenfalls nicht für die Weltmeisterschaft in Katar qualifizierten Tschechen. Das Spiel war zugleich auch die Abschiedsvorstellung von Cüneyt Cakir: Der 45-Jährige gehörte jahrelang zur Weltspitze der Schiedsrichter, leitete die ersten fünf Minuten der Begegnung mit einer Ausnahmegenehmigung und wurde dann durch den etatmäßigen Unparteiischen, den Schotten William Collum, ersetzt.

Von der Unterbrechung zu Beginn ließen sich besonders die Hausherren vom deutschen Trainer Stefan Kuntz nicht bremsen: Die Türkei spielte dominant und drängte vor allem über Enes und Calhanoglu permanent aufs Tor. Der Ex-Bundesligaprofi prüfte den Bremer Torhüter Pavlenka im tschechischen Tor gleich mit zwei guten Distanzschüssen (7., 14.) und säbelte einen Freistoß haarscharf am Pfosten vorbei.

Starke Bundesligaprofis dominieren

Die dürftigen Angriffsbemühungen der Gäste stoppte meist der starke Hoffenheimer Verteidiger Kabak und so gingen die Türken verdient in Führung: Cengiz hatte zentral vor dem Strafraum viel zu viel Platz, schickte Enes in die Schnittstelle der Viererkette und der Angreifer schoss, lieblos eskortiert von FC-Turin-Profi Zima, an Pavlenka vorbei ein (31.).

Enes verpasste noch einen weiten Freistoß von Calhanoglu (43.), dann ging es in die Kabinen.

Tschechiens Coach Jaroslav Silhavy war offenbar deutlich geworden, denn die Osteuropäer gaben mehr Gas als zuvor. Und belohnten sich nach einer eigentlich harmlosen Aktion: Cerny zog mittig, mehr als 20 Meter vor dem Tor, einfach mal ab. Keeper Alemdar war offenbar eingeschlafen, denn er ließ den lockeren Ball verdutzt unter sich ins Tor passieren - Ausgleich (56.).

Wer, wenn nicht Calhanoglu?

In der Folge drückten die Türken wieder mehr aufs Tor - wenn auch weniger heftig als in der ersten Hälfte. Wer anders als der überragende Calhanoglu hätte aber das Spiel zugunsten von Kuntz' Team entscheiden können? Cengiz nutzte einen Fehler von Coufal im Aufbau, legte rechts raus zum Spielmacher und Calhanoglu schoss am kurzen Pfosten aus spitzem Winkel zum 2:1-Endergebnis ein (70.).

Für beide Teams war es die letzte Partie in diesem Jahr. Weiter geht es erst im März 2023, wenn die Türkei in der EM-Qualifikation auf Armenien trifft und Tschechien auf Polen.