Eigentlich ist eine mögliche Chance für Portugal schon im Ansatz vertan, weil es bei einem Pass von Joao Cancelo ein Missverständnis gibt. Der Ball kommt halbrechts vor dem Strafraum zu Akaydin, der den Ball zu Bayindir zurückgeben will. Doch dieser ist aus dem Tor gekommen und weiter rechts positiert. Und so trudelt der Ball Richtung verwaistes Tor. Am Ende kann Celik, der wie Bayindir hinterhereilt, die Kugel erst knapp hinter der Torlinie wegschlagen. Und so steht es 2:0 für Portugal.