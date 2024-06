Inklusive Slapstick-Eigentor der Türkei: Portugal feiert Gruppensieg

Portugal steht bereits nach dem zweiten Spieltag als Gruppensieger fest. Die Iberer traten beim 3:0 gegen die Türkei sehr reif auf und profitierten erneut von einem Eigentor.

Türkeis Toptalent gegen Portugals Superstar - so hätte eine Überschrift vor dieser Begegnung lauten können. Doch zum Duell der beiden jüngsten EM-Torschützen kam es vorerst nicht. Denn der türkische Nationaltrainer Vincenzo Montella verzichtete zunächst auf den "müden" Arda Güler - eine von gleich vier Änderungen nach dem 3:1-Sieg gegen Georgien: Neben dem 19-Jährigen nahmen auch Müldür sowie Yildiz auf der Bank Platz, Torhüter Günok fehlte angeschlagen. Anstelle des Quartetts begannen Bayindir, Celik, Akgün und Aktürkoglu.

Letztgenannter hätte beinahe sofort da weiter gemacht, wo er am Dienstag aufgehört hatte - mit einem Tor. Allerdings brachte er den Ball aus kurzer Distanz nicht aufs Gehäuse (6.). Obwohl sich die Teams in der Anfangsphase einen offenen Schlagabtausch lieferten, sollte es bis zur 21. Minute der einzige klare Abschluss bleiben: In dieser nutzte Bernardo Silva dann mit einem platzierten Abschluss gleich Portugals erste Chance zur Führung.

Aktürkoglu verpasst postwendende Antwort

Die Iberer, die im Vergleich zum 2:1 Tschechien durch den Tausch von Joao Palhinha und Diogo Dalot mit einer Viererkette agierten, wollten sofort nachlegen und taten dies auch. Viel Aktien hatten sie daran aber nicht: Völlig ohne Druck spielte Akaydin einen Rückpass an dem herausgekommenen Schlussmann Bayindir vorbei ins eigene Tor (28.).

Ein Missverständnis zwischen Altay Bayindir (li.) und Samet Akaydin (r.) führte zum 0:2. IMAGO/Depo Photos

Den Schock schüttelten die Türken sofort ab. Sie spielten weiter mutig nach vorne. So verpassten Aktürkoglu (31.) sowie Kökcü (41.) den Anschlusstreffer. Die reifere Spielanlage besaß indes die Seleção. Die ballsicheren Portugiesen befreiten sich immer wieder mit Kombinationsfußball vom Gegnerdruck. Unter anderem verzog Bruno Fernandes nach einem sauber vorgetragenen Konter deutlich (35.), sodass es mit dem 2:0 in die Kabinen ging.

Cristiano Ronaldo ganz uneigennützig

Die Elf von Roberto Martinez startete sehr kontrolliert in Durchgang zwei und entschied zeitnah die Partie. Anstatt sich zum ältesten EM-Torschützen zu küren, legte Cristiano Ronaldo ganz uneigennützig auf Torschütze Bruno Fernandes quer (56.). Mit der Vorlage knackte der 39-Jährige trotzdem einen Rekord: Es war sein zehnter Assist bei einer EM, keiner hat mehr.In den ersten Minuten nach dem 3:0 spielten die Portugiesen weiter nach vorne, ehe sie mehrere Gänge zurückschalteten.

In der Defensive blieben sie aber aufmerksam und ließen die Türkei, bei der Arda Güler in den letzten 20 Minuten mitwirkte, nicht ins gefährliche Drittel vordringen. Für die "Ay-Yildizlilar" verlief der Abend nicht nur aus sportlicher Sicht bitter. Nachdem Bardakci im ersten Durchgang bereits seine zweite Gelbe Karte des Turniers gesehen hatte (25.), verließ der zweite Innenverteidiger Akaydin eine Viertelstunde vor dem Ende verletzt den Platz. Möglicherweise fehlt somit die Abwehrzentrale im entscheidenden letzten Gruppenspiel. Aufs Spiel hatte der Ausfall des Abwehrspielers keinen Einfluss mehr. Es blieb beim 3:0.

Durch den Sieg krönte sich Portugal vorzeitig zum Gruppensieger, weil zuvor Tschechien und Georgien die Punkte geteilt hatten (1:1). Die Türken, die weiter Platz zwei belegen, spielen im letzten Gruppenspiel gegen Tschechien (21 Uhr). Portugal trifft zeitgleich auf Georgien.