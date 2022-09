Trotz dreimaligem Rückstand: Türkei verhindert Blamage gegen Luxemburg

Am fünften Spieltag der Nations League empfing die Türkei im Fatih Terim Stadion Luxemburg. Ein entscheidendes Spiel für die Elf von Trainer Stefan Kuntz, da sie nur einen Punkt brauchte, um in die Liga B aufzusteigen. Gegen den Underdog entging der Favorit nur knapp einer Blamage.

Stefan Kuntz stellte seine Mannschaft in einem 4-4-2-System auf, Cengiz Ünder sollte die Fäden im Mittelfeld ziehen. Luxemburg agierte kompakter mit einem 4-5-1. Die Türken hatten von Beginn an mehr Ballbesitz und hatten durch Enes Ünal auch die erste Chance des Spiels. Der Stürmer des FC Getafe wurde im Strafraum gut bedient, der Abschluss überraschte Keeper Moris aber nicht (2.).

Aus einer eigentlich harmlosen Situation resultierte nur wenig später der Rückstand für die Türkei: Martins nutzte ein Kommunikationsproblem zwischen dem türkischen Schlussmann Cakir und Verteidiger Elmali eiskalt zur Führung aus (8.).

Das Tor gab Luxemburg Selbstvertrauen - die Freude hielt aber nur kurz. Chanot foulte Gegenspieler Aktürkoglu im Strafraum, den fälligen Elfmeter verwandelte Cengiz Ünder (16.). Unterstützt von ihrem Publikum erspielten sich die Türken in der Folge eine Torchance nach der anderen. Aber die türkischen Stürmer scheiterten entweder am Luxemburger Torwart Moris, wie Ünal (18.), oder aber Schüssen von Dervisoglu (23.), Kökcü (26.) fehlte die letzte Präzision.

Löchrige türkische Abwehr

Für den Chancenwucher wurde die Türkei dann eiskalt bestraft. Borges Sanches eroberte den Ball von Ayhan und bediente Sinani perfekt, der zur erneuten Führung traf (37.). Doch auch diesmal hielt der Vorsprung nicht besonders lange. Chanot, der bereits den Elfmeter zum 1:1 verschuldet hatte, unterlief nach einer eigentlich harmlosen Flanke von Cengiz Ünder ein Eigentor (39.).

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste geendet hatte. Die Türken hatten mehr Ballbesitz, konnten aber die luxemburgische Abwehr nicht in Bedrängnis bringen. Luxemburg hingegen setzte weiter Nadelstiche - und das weiter effektiv: Gerson Rodrigues verwertete eine Vorlage von Bohnert zum 3:2 (69.). Kurz zuvor hatte Gerson auf der Linie gegen Elmali gerade noch geklärt (61.).

Doch auch die dritte Führung sollte am Ende nicht zum Sieg reichen. Der kurz zuvor eingewechselte Yüksek setzte einen Schlenzer aus 25 Metern zum 3:3-Endstand ins Netz (87.). Den Doppelpack verpasste Yüksek nur zwei Minuten später denkbar knapp (89.). Damit ist die Türkei gerade noch einer Blamage entgangen, darf sich am Ende aber trotzdem freuen: Mit diesem Ergebnis steigt die Türkei in die Liga B der Nations League auf. Am Sonntag (20.45 Uhr) ist die Kuntz-Elf auf den Färöerinseln zu Gast. Luxemburg empfängt Litauen zeitgleich.