Europameisterschaft

Europameisterschaft Liveticker

Europameisterschaft 2024, Vorrunde, 1. Spieltag
Türkei
Türkei
1. Platz
1
:
0
-
:
-
Georgien
Georgien
4. Platz

28

18:26 - 25. Spielminute

Tor 1:0
Müldür
Rechtsschuss
Vorbereitung Kadioglu
Türkei

TUR

GEO

Müldür Müldür
Rechtsschuss, Kadioglu
25'
1
:
0

Liveanimation

25'
Mert Müldür 1:0 Tor für Türkei
Müldür (
Rechtsschuss, Kadioglu)
Die Türkei geht in Führung - und wie! Es geht wieder über die bislang auffälligere linke Seite, wo der aufgerückte Kadioglu zur Grundlinie geschickt wird und ins Zentrum flankt. Dort verlängert Dvali unglücklich an die Strafraumkante wo Müldur aus halbrechter Position mit vollem Risiko per Volley abzieht und die Kugel im rechten Winkel einschweißt.
24'
Von Kvaratskhelia ist noch wenig zu sehen. Jetzt wird Georgiens Superstar mal auf die Reise geschickt, läuft sich allerdings fest und verliert den Ball letztlich an Arda Güler.
21'
Die Türken lassen den Ball laufen. Kadioglu zieht das Tempo dann mal an und gibt zu Calhanoglu in den Strafraum. Mit dem Rücken zum Tor versucht es der Kapitän aus der Drehung - doch das war auch für den Inter-Profi technisch etwas zu anspruchsvoll. Sein Schuss geht mit wenig Druck am Tor vorbei.
20'
Die Georgier kommen mittlerweile zu etwas mehr Entlastung als noch in den ersten zehn Minuten. Tsitaishvili versucht es erneut mit einer Flanke von links, die diesmal aber in die Arme von Günok geblockt wird.
18'
Der georgische Torwart leitet gleich den Gegenangriff ein, der - wie jede Ballbesitzphase - von lauten Pfiffen der türkischen Fans begleitet wird. Tsitaishvili bricht auf links durch, flankt gefährlich flach vor das Tor, dort ist allerdings kein Abnehmer zur Stelle.
17'
Die Türken halten den Druck hoch. Ein Chip über die Abwehr von Calhanoglu wird nun aber zu lang, Mamardashvili nimmt locker auf.
14'
Es ist jede Menge Tempo im Spiel! Jetzt laufen wieder die Türken an. Yildiz dribbelt nach einem Einwurf von links in den Strafraum und schließt aus spitzem Winkel stramm ab. Mamardashvili reißt die Arme hoch und blockt den Schuss.
11'
Plötzlich auch die erste gute Chance für Georgien! 18 Meter vor dem Tor kommt Mekvabishvili an den Ball und zieht einfach mal ab. Sein Schuss wird noch gefährlich abgefälscht, doch Günok ist hellwach und pariert zur Ecke.
10'
Ayhan scheitert am Innenpfosten! Die Georgier haben in der Anfangsphase große Probleme und bekommen den Ball nicht hinten raus. Eine Flanke von Kökcü wird zu Yildiz abgewehrt, der zurück für Ayhan legt. Aus 17 Metern zieht der ehemalige Düsseldorfer platziert und flach ab. Mamardashvili kann nur hinterherschauen, doch die Kugel prallt vom linken Innenpfosten ab, tänzelt hinter dem Keeper die Linie entlang und springt raus.
10'
Diesmal bringt Arda Güler den Eckball von links. Bardakci kommt zum Kopfball, der aber knapp neben das Tor geht.
6'
Die einzigen beiden Türken auf dem Platz, die bereits ein EM-Spiel auf dem Buckel haben, sorgen erstmals für Gefahr! Calhanoglu schlägt die fällige Ecke an die Fünferkante, wo Ayhan hochsteigt, den Ball unter Bedrängnis aber nicht drücken kann und über das Tor köpft.
5'
Ayhan hebt den nächsten hohen Ball in den Strafraum zu Kökcü. Diesmal geht Kashia resolut dazwischen und klärt zur Ecke.
4'
Die Türkei übernimmt von Beginn an die Kontrolle. Arda Güler kommt im rechten Halbfeld an den Ball und sucht mir seiner Flanke auf den zweiten Pfosten Kökcü. Der kommt aber nicht mehr ran.
2'
Der erste lange Ball segelt in Richtung Yilmaz, wird aber zu lang. Mamardashvili kann locker zupacken.
1'
Auf geht's! Stimmungstechnisch ist das "BVB Stadion Dortmund", wie es während der EM genannt wird, von Beginn an fest in türkischer Hand.
Anpfiff
17:57 Uhr
Starke Regenfälle, die es im Laufe des Tages auch in Dortmund gab, tun der Stimmung jetzt keinen Abbruch mehr. Es ist zumindest für den Moment trocken und es kann losgehen. Beide Teams inklusive ihrer Fanlager singen voller Inbrust die jeweilige Nationalhymne, in wenigen Minuten rollt der Ball.
17:50 Uhr
Geleitet wird das Spiel heute von einem argentinischen Gespann angeführt von Facundo Tello. Ein Südamerikaner, der ein Spiel bei der Europameisterschaft pfeift? Das gab es im Rahmen eines Austauschprogramms zwischen der UEFA und Conmebol schon im Jahr 2021. Damals hatte Fernando Rapallini, ebenfalls Argentinier, bei drei Spielen die Leitung übernommen. Unterstützt wird Tello unter anderem von Alejandro José Hernandez Hernandez, der als Video-Assistent agiert.
17:27 Uhr
Klar, dass die beiden tragenden Säulen der Mannschaft sich auch gegen die Türkei wieder auf dem Aufstellungsbogen finden. Im Vergleich zum 3:1 im letzten Test gegen Montenegro nimmt Sagnol drei Wechsel vor: Kvirkvelia, Mekvabishvili und Tsitaishvili starten anstelle von Gvelesiani, Kiteishvili und Shengelia. Ein Kaderplatz bleibt derweil offen: Ersatzkeeper Loria handelte sich im Play-off-Finale gegen Griechenland auf der Bank sitzend eine Rotsperre ein, wurde aber dennoch nominiert.
17:23 Uhr
Bei den Georgiern ragt natürlich ganz besonders ein Mann heraus: Kvaratskhelia, der 23-jährige Superstar des Landes, der in 29 Länderspielen bereits 15 Treffer erzielte und der SSC Neapel 2022/23 als tragende Säule zum Titel in der Serie A verhalf. "Aber ich bin genauso glücklich über meinen fantastischen Torwart Mamardashvili vom FC Valencia", betonte Sagnol vorab.
17:17 Uhr
Georgien löste das Ticket zur erstmaligen EM-Teilnahme derweil erst in den Play-offs der Nations League, wo sie sich im Finale des Pfades C im Elfmeterschießen gegen Griechenland durchsetzten. Für Georgiens Trainer, Ex-Profi Willy Sagnol, ein Erfolg, der "ohne jeden Zweifel" auf einer Ebene mit dem Gewinn der Champions League steht, die er 2001 mit dem FC Bayern holte, wie der frühere Außenverteidiger im kicker-Interview erklärte.
17:13 Uhr
Noch deutlich bitterer als die Sieglos-Serie war für Trainer Vincenzo Montella allerdings die Hiobsbotschaft, dass sich Kabak im vorletzten Test gegen Italien einen Kreuzbandriss zuzog und somit die EM verpasst. Beim Auftakt steht außerdem Kahveci, der bei der Generalprobe noch begann, angeschlagen nicht zur Verfügung. Zusätzlich rücken der Dortmunder Özcan, Aktürkoglu und Youngster Kilicsoy auf die Bank. Yildiz, Arda Güler, Yilmaz und Kadioglu beginnen.
17:09 Uhr
Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass die Türkei nach dem Sieg in Deutschland fünfmal in Folge nicht gewinnen konnte. Als Tiefpunkt ragt dabei die 1:6-Klatsche gegen Österreich heraus, hinzu kommen Niederlagen gegen Ungarn (0:1) so wie das angesprochene 1:2 gegen Polen und Remis gegen Wales (1:1) und Italien (0:0). Es wird für das von Calhanoglu angeführte und mit jungen Talenten wie Yildiz und Arda Güler - die beide beginnen werden - gespickte Team also höchste Zeit für ein Erfolgserlebnis.
17:05 Uhr
Die Generalprobe haben die Türken mit 1:2 gegen Polen verloren. Die Hoffnung, erstmals seit 2008 - damals scheiterte man erst im Halbfinale an Deutschland - wieder die Gruppenphase einer EM zu überstehen, ist dennoch groß. In der Quali-Gruppe D sicherte sich die Türkei unter anderem vor Kroatien und Wales den Gruppensieg. Und nicht zuletzt der 2:3-Testspielsieg in Deutschland entfachte große Euphorie.
16:59 Uhr
In Dortmund wird ab 18 Uhr auch die letzte der sechs EM-Gruppen eröffnet. Dort trifft die Türkei vor 62.000 Zuschauern auf EM-Debütant und Außenseiter Georgien.

Liveanimation

Tabelle - Gruppe F

Platz Verein Spiele Diff. Pkt.
1 Türkei Türkei 1 1 3
2 Portugal Portugal 0 0 0
Tschechien Tschechien 0 0 0
4 Georgien Georgien 1 -1 0
Tabelle Vorrunde, 1. Spieltag

Begegnungen

Türkei
Türkei
1
:
0
-
:
-
Georgien
Georgien

Statistiken

10
Torschüsse
2
241
gespielte Pässe
87
92%
Passquote
74%
72%
Ballbesitz
28%
Alle Spieldaten

Aufstellung

Günok - Müldür , Akaydin, Bardakci, Kadioglu - Calhanoglu, Ayhan, Arda Güler, Kökcü, Yildiz - Yilmaz

Reservebank:
Bayindir (Tor), Cakir (Tor), Celik, Demiral, Kaplan, Okay, Özcan, Yazici, Yüksek, Akgün, Aktürkoglu, Kilicsoy, Tosun, Yildirim

Trainer:
Montella

Mamardashvili - Kvirkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze, Tsitaishvili - Chakvetadze, Mekvabishvili, Kochorashvili - Mikautadze, Kvaratskhelia

Reservebank:
Gugeshashvili (Tor), Gocholeishvili, Gvelesiani, Lochoshvili, Tabidze, Altunashvili, Kiteishvili, Kvekveskiri, Lobjanidze, Sigua, Davitashvili, Kvilitaia, Shengelia, Zivzivadze

Trainer:
Sagnol

Taktische Aufstellung

Bilder

Georgische Fans
... waren in Dortmund zum EM-Auftakt die türkischen Fans. Alle Bilder