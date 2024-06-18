28
TUR
GEO
|Platz
|Verein
|Spiele
|Diff.
|Pkt.
|—
|1
|Türkei
|1
|1
|3
|—
|2
|Portugal
|0
|0
|0
|—
|Tschechien
|0
|0
|0
|—
|4
|Georgien
|1
|-1
|0
Günok - Müldür , Akaydin, Bardakci, Kadioglu - Calhanoglu, Ayhan, Arda Güler, Kökcü, Yildiz - Yilmaz
Reservebank:
Bayindir (Tor), Cakir (Tor), Celik, Demiral, Kaplan, Okay, Özcan, Yazici, Yüksek, Akgün, Aktürkoglu, Kilicsoy, Tosun, Yildirim
Trainer:
Montella
Mamardashvili - Kvirkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze, Tsitaishvili - Chakvetadze, Mekvabishvili, Kochorashvili - Mikautadze, Kvaratskhelia
Reservebank:
Gugeshashvili (Tor), Gocholeishvili, Gvelesiani, Lochoshvili, Tabidze, Altunashvili, Kiteishvili, Kvekveskiri, Lobjanidze, Sigua, Davitashvili, Kvilitaia, Shengelia, Zivzivadze
Trainer:
Sagnol