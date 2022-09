Packende Crunchtime: Frankreich bezwingt die Türkei in der Overtime

Frankreichs Basketball-Nationalmannschaft steht im Viertelfinale der EM. Gegen die Türkei setzten sich Les Blues knapp und mühevoll durch.

In einem wilden, bisweilen irren Schlagabtausch hatte Frankreich einen glänzenden Start erwischt. Schon im ersten Viertel lag das Team von Trainer Vincent Collet zeitweise mit 15 Punkte in Führung, ließ im gesamten ersten Abschnitt nur 11 türkische zu.

Die Türkei meldete sich aber im zweiten Viertel an, gestaltete die Partie nun ausgeglichen - und zog nach der Pause weg. Frankreich verbuchte in Viertel drei magere sechs Punkte und leistete sich zahlreiche Fehler. Am Ende stand die Equipe bei 21 Turnovern.

Mit acht Punkten Rückstand ging Frankreich ins vierte Viertel, arbeitete sich aber nochmal heran. Dann begann die dramatische Schlussphase.

Die Türken führten zwölf Sekunden vor Schluss mit 77:75, als Timothe Luwawu-Cabarrot beim Versuch, die Uhrbzu stoppen, ein unsportliches Foul gegen sich gepfiffen bekam. Cedi Osman hätte die Partie damit quasi entscheiden können, verwarf jedoch beide Freiwürfe und schenkte auch noch den Ballbesitz an der Mittellinie her. Evan Fournier stieg zum Korbleger hoch, setzte den Ball jedoch an den Ring. Rudy Gobert markierte per Put-Back-Dunk das 77:77 und erzwang die Overtime.

Auch in der sollte es dramstisch zur Sache gehen. Frankreich zog kurzzeitig weg, dann kam die Türkei wieder heran. Gobert (20 Punkte, 17 Rebounds) hätte am Ende von der Freiwurflinie beim Stand von 87:86 für Ruhe sorgen können versenkte aber beide nicht. Die Türkei hatte nun selbst die große Siegchance, beraubt sich dieser aber durch einen Ballverlust kurz vor der Schlusssirene.

Die Franzosen treffen nun im Viertelfinale auf den Sieger der Partie zwischen Serbien und Italien.