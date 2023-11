Jüngerer U-17-Jahrgang: Augsburgs Aslan verhindert deutschen Premierensieg

Während die einen um den WM-Titel kämpfen, haben die anderen gerade ihre Premiere gefeiert: Am Samstag kam der jüngere U-17-Jahrgang bei seinem ersten Länderspiel nicht über ein 1:1 in der Türkei hinaus.

Die Bedingungen hätten wahrlich bessere sein können. Bei der Premiere der "neuen" U 17 herrschten Starkregen und Wind vor, was die Partie in Manavgat an der türkischen Riviera zugleich zu einem Kampfspiel machte. Am Ende musste sich die DFB-Elf von Trainer Michael Prus mit einem 1:1-Remis begnügen. Am Dienstag (10 Uhr) steht der zweite Vergleich mit dem türkischen Nachwuchs an.

Der Spielfilm ist schnell erzählt: Nach ausgeglichener erster Hälfte mit Chancen auf beiden Seiten bekam die Begegnung nach dem Wechsel so richtig Schwung. Den Bann brach Hannovers 16-jähriger Stürmer Denis Husser, der nach 52 Minuten auf 1:0 für die DFB-Junioren stellte. Lange währte die Freude über die Führung allerdings nicht, weil Berkay Aslan vom FC Augsburg den 1:1-Endstand noch vor Anbruch der Stundenmarke markierte (58.).

"Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel", bilanzierte U-17-Coach Prus nach der Partie und fügte an: "Beide Mannschaften hatten in der ersten Hälfte gute Möglichkeiten. Nach dem Seitenwechsel sind wir früh in Führung gegangen, die Türken haben aber schnell ausgeglichen. Am Ende haben wir nochmal gedrückt und auch nochmal den Pfosten getroffen, ein Treffer sollte aber nicht mehr fallen."

Wintertrainingslager in Spanien und Algarve Cup in Portugal

Die deutsche U-17-Auswahl darf nach dem Gruppensieg in der ersten EM-Qualifikationsrunde in Liechtenstein für die zweite Runde (17. bis 27. März 2024) planen. Zuvor steht noch das Wintertrainingslager Anfang Januar in Pinatar (Spanien) und der Algarve Cup Anfang Februar in Portugal als Vorbereitung auf dem Programm.

Gleichzeitig drücken Husser & Co. aber auch die Daumen: Der Vorgängerjahrgang (2006) greift aktuell in Indonesien nach der interkontinentalen Krone. Nach dem Gruppensieg ohne Verlustpunkt bestreitet die Europameister-Mannschaft von Trainer Christian Wück am kommenden Dienstag (9.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ihr WM-Achtelfinale.