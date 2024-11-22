Nations League

Play-offs: Türkei gegen Ungarn - Österreich trifft auf Serbien

Nations-League-Auslosung am Freitag

Türkei bestreitet Play-off gegen Ungarn - Österreich trifft auf Serbien

Am Freitag wurden die Relegations-Paarungen der Nations League ausgelost. Um den Aufstieg aus Liga B zu meistern, muss Österreich Serbien bezwingen. Für die Türkei geht es gegen den jüngsten DFB-Gegner Ungarn.

Arda Güler und die Türkei sowie Marcel Sabitzers Österreicher träumen vom Aufstieg in Liga A der Nations League.

Arda Güler und die Türkei sowie Marcel Sabitzers Österreicher träumen vom Aufstieg in Liga A der Nations League. imago images (2)

Mit den finalen Spieltagen der Nations-League-Gruppenphase machte die UEFA in dieser Woche einen Haken hinter das Länderspieljahr 2024. Doch ehe sich der internationale Fußball bis März in die Winterpause verabschiedet, sorgte der Verband am Freitag in Sachen Auf- und Abstieg zwischen den vier Ligen für Klarheit: Die Play-off-Partien wurden ausgelost.

Dort machen sich vier Teams, die auf dem 2. Platz in der Abschlusstabelle in Liga B einliefen, Hoffnung auf den Aufstieg in Liga A. Für die Österreicher, die sich in ihrer Gruppe hinter Norwegen einsortierten, geht es Ende März zunächst zuhause gegen Serbien (Dritter Liga A), ehe wenige Tage später das Rückspiel stattfindet. Die Türkei bekommt es derweil mit dem jüngsten DFB-Gegner Ungarn zu tun, während die Ukraine auf Belgien trifft und Griechenland Schottland fordert.

zum Thema

Zwischen den Ligen B und C gibt es ebenfalls vier Duelle. Kosovo - möglicher Aufsteiger aus Liga C - bekommt es mit Island zu tun, Bulgarien trifft auf Irland. Außerdem duellieren sich Armenien und Georgien sowie die Slowakei und Slowenien.

Komplettiert wird die Play-off-Runde durch zwei Paarungen aus den unteren beiden Ligen, die allerdings erst im Frühjahr 2026 ausgetragen werden. Dort träumt Gibraltar vom Aufstieg in zwei Spielen gegen Lettland, Malta misst sich mit Luxemburg.

Die Play-off-Duelle im Überblick:

Liga B - Liga A
Türkei - Ungarn
Ukraine - Belgien
Österreich - Serbien
Griechenland - Schottland

Liga C - Liga B
Kosovo - Island
Bulgarien - Irland
Armenien - Georgien
Slowakei - Slowenien

Liga D - Liga C
Gibraltar - Lettland
Malta - Luxemburg

kmx

