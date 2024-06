Pause in Friedberg. Der SV Gonsenheim geht mit einer verdienten 1:0-Führung in die Kabine. Nach einem zerfahrenen Beginn kamen die Gäste immer besser in die Partie und belohnten sich in der 26. Minute mit dem Führungstreffer. In der Folge war der SVG das bessere Team und war dem zweiten Treffer näher als Türk Gücü dem Ausgleich. Die Hausherren müssen sich etwas einfallen lassen, um nicht schon nach dem ersten Spiel auf Schützenhilfe angewiesen zu sein.