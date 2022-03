Türk Gücü Friedberg findet Weber-Nachfolger

Türk Gücü Friedberg hat am Donnerstag seinen neuen Trainer präsentiert. Enis Dzihic tritt beim abstiegsbedrohten Hessenligisten die Nachfolge von Carsten Weber an.

Vor einer Woche gab Trainer Carsten Weber sein Aus bei Türk Gücü Friedberg bekannt. Wenige Tage nach dem Start der Abstiegsrunde war der abstiegsbedrohte Hessenligist zum Handeln gezwungen. Bei der 2:4-Niederlage am Samstag gegen den SV Steinbach stand noch Torwarttrainer Robert Cue als Übungsleiter auf dem Spielberichtsbogen, beim Gastspiel in Hanau am kommenden Wochenende wird es Enis Dzihic sein. Wie der Verein am Donnerstag verkündete, tritt der 47-Jährige die Weber-Nachfolge an.

Sein erstes Training hat der A-Lizenz-Inhaber, der erst in der Winterpause bei Verbandsligist SV der Bosnier Frankfurt als neuer Trainer vorgestellt wurde, bereits am Mittwochabend geleitet. "In einer solchen Situation geht’s über Mentalität und die Grundeigenschaften des Fußballs", sagte Dzihic gegenüber "Frankfurter Neue Presse". Dies versuche er seinem neuen Team neben seinen eigenen sportlichen Erfahrungen und den klassischen Trainingsinhalten zu vermitteln. "Dass die Mannschaft die spielerische Qualität hat, steht außer Frage. Es wirkt aber, als werde dies zu wenig umgesetzt", so der neue Trainer, der selbst einst für Rot-Weiß Erfurt, Wehen Wiesbaden und den FSV Frankfurt gegen das runde Leder trat.