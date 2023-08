"Tür nur angelehnt": Freiburgs Top-Talent Darvich wechselt zum FC Barcelona

Bei der U-17-EM spielte sich Freiburgs Noah Darvich in den Blickpunkt vieler Klubs. Nun hat der FC Barcelona das Rennen um den 16-Jährigen für sich entschieden - und stattet ihn mit einer Milliarden-Klausel aus.

Verlässt den SC Freiburg und schließt sich dem FC Barcelona an: Noah Darvich. IMAGO/Sportfoto Rudel

Seit einigen Tagen war über einen Abgang von Noah Darvich vom SC Freiburg spekuliert worden, nun haben die Breisgauer Gewissheit, dass eines ihrer größten Nachwuchs-Talente seine noch junge Karriere nicht bei ihnen fortsetzen wird. Am Dienstag machte der Sport-Club den Abschied des 16-jährigen Mittelfeldspielers offiziell, der beim FC Barcelona zunächst bei der zweiten Mannschaft in der dritthöchsten spanischen Spielklasse zum Einsatz kommen soll.

Nach Angaben der Katalanen fließt eine Ablösesumme in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Darvich, der beim SC nur noch ein Jahr gebunden war, erhält einen Vertrag bis 2026 mit einer Ausstiegsklausel über sage und schreibe eine Milliarde Euro.

"Wir haben Noah, seiner Familie und dem Umfeld einen aus unserer Sicht optimalen sportlichen Weg und Perspektiven beim SC aufgezeigt, leider ging ihre Entscheidung in eine andere Richtung", wird SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach in der Klubmitteilung zitiert. "Wir hoffen, dass sich ihre Erwartungen beim FC Barcelona erfüllen - dazu wünschen wir alles Gute. Die Türen in Freiburg sind nicht zugeschlagen, sondern nur angelehnt."

Freiburg plante mit Darvich im Drittliga-Team

Darvich hatte sich mit seinen starken Auftritten bei der U-17-EM (zwei Tore, vier Vorlagen) in den Fokus gespielt. In Freiburg waren ihm und seinem Umfeld das Aufrücken ins Drittligateam sowie die Finanzen im Verlängerungsangebot über 2024 hinaus aber offenbar nicht genug. Unter vielen Offerten wählten sie Barcelona mit der berühmten Akademie La Masia. Dabei spielt es sicher eine Rolle, dass die spanische Agentur Leaderbrock, mit der Darvichs Vater die Fäden zieht, die Barça-Stars Pedri und Ferran Torres vertritt.

Die Freiburger hatten zur Geduld gemahnt. "Er ist bei uns gut aufgehoben. Wir versuchen ihn so zu begleiten, also fördern und fordern, aber nicht verbrennen, dass er in die Fußstapfen der Jungs treten kann, die gerade ihre Profiverträge verlängert haben", hatte etwa Hartenbach gegenüber dem kicker vor einigen Wochen erklärt.

Nachdem in Freiburg zuletzt mit Kenneth Schmidt, Noah Atubolu oder auch Noah Weißhaupt gleich mehrere Profis den Sprung aus dem Jugendbereich in den Profikader geschafft haben, entschied sich Darvich nun jedoch für einen anderen Weg. Der 16-Jährige verlässt den Sport-Club nach insgesamt sechs Jahren ohne Pflichtspieleinsatz im Bundesliga- oder Drittliga-Team. Bei seinem einzigen Profieinsatz im Test gegen GC Zürich war ihm beim 6:1 ein Tor gelungen.