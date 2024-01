Tuchels Startelf-Versprechen: "De Ligt wird bereit sein und beginnen"

Am Sonntag empfängt der FC Bayern Werder Bremen. Kurzzeitig gab es personelle Sorgen in der Abwehr, pünktlich zur Partie aber sollen Eric Dier und Matthijs de Ligt zurück sein.

Während des Trainingslagers in Portugal hatte sich Matthijs de Ligt eine leichte Kapselverletzung am Knie zugezogen, es hieß, er solle rund eine Woche ausfallen. Am Freitag aber konnte der Niederländer schon wieder mit der Mannschaft trainieren, wie Trainer Thomas Tuchel an diesem Samstag erzählte. "Er hat voll trainiert, deshalb habe ich jetzt keinen Anlass zur Sorge. Das ist mein letzter Stand. Er wird bereit sein und beginnen."

Also ein Startelf-Versprechen von Tuchel, der damit aufatmen und auf seine Abwehrmänner zurückgreifen kann. Neben de Ligt soll, so erklärte der 50-Jährige, aller Voraussicht nach Dayot Upamecano von Anfang an spielen. Sofern nichts Unvorhergesehenes passiere.

Neuzugang Eric Dier soll zudem erstmals im Bayern-Kader stehen. Ein Einsatz von Beginn an aber, nachdem der Engländer aufgrund der Geburt seines erstes Kindes früher aus Portugal abreiste und erst am Freitag wieder ins Training zurückkehrte, kommt zu früh. "Wenn nichts passiert, beginnen 'Upa' und 'Mata'", sagt Tuchel.

Dier könnte debütieren, wenn "alles top läuft"

Wenn dann während des Spiels "alles top läuft", so der Chefcoach, also Bayern den Sack früh zumachen sollte, "und wir die Möglichkeit haben, Eric spielen zu lassen und ihm paar Minuten zu geben, dann werden wir das tun".

Die gute Nachricht für Chefcoach Tuchel ist in jedem Fall, dass von den Innenverteidigern allein der beim Asien-Cup weilende Min-Jae Kim fehlt und das Trio Upamecano, Dier und de Ligt einsatzbereit sind.