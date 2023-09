Tuchels Hoffnung bei Musiala - Minimaler Rückschlag für Neuer

Die Nationalspieler sind zurück in München, lediglich auf Eric-Maxim Choupo Moting (Kamerun) wartete Thomas Tuchel am Donnerstagmittag noch. Dennoch bleiben personelle Fragezeichen für das Spitzenspiel.

Regeneration ist angesagt, viel Schlaf und deshalb auch erst ein spätes Training am Donnerstagnachmittag. Viel Zeit bleibt Bayerns Trainer Thomas Tuchel nicht zur Vorbereitung auf das Duell mit Tabellenführer Bayer Leverkusen am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Ein Fragezeichen stehe nach wie vor hinter Joshua Kimmich, der im Länderspiel gegen Japan einen Schlag abbekommen hatte und seitdem als Folge von muskulären Problemen geplagt wird. Der Ausfall des Sechser würde die Münchner definitiv vor Probleme stellen.

Dayot Upamecano pausierte auf Seiten Frankreichs gegen Deutschland, der Innenverteidiger soll laut Tuchel aber zur Verfügung stehen. Das gilt auch für Jamal Musiala, der nach einem Muskelfaserriss eigentlich gegen Frankreich zurückkehren sollte, sich aber noch nicht hundertprozentig fit fühlte. "Er hat in den letzten zwei Tagen gut und schmerzfrei trainiert. Wenn das so bleibt, wird er im Kader stehen. Dann schauen wir mal, für wie lange es reicht", sagte Tuchel. Der nicht zur Nationalmannschaft eingeladene Leon Goretzka erhielt von ihm für das Leverkusen-Spiel praktisch eine Startelf-Garantie: "Er wird aller Voraussicht nach wieder beginnen."

Entscheiden muss sich Tuchel, ob er den in Mönchengladbach starken Konrad Laimer wieder als Rechtsverteidiger einsetzt und wie nah der bei der Nationalmannschaft überzeugende Thomas Müller trotz der sich anbahnenden Musiala-Rückkehr an einem Startelfplatz ist.

Neuer muss kürzertreten

Torwart Manuel Neuer musste wegen Probleme an der Wade - nicht an der des operierten Beins - zuletzt etwas kürzertreten. Er soll in der nächsten Woche ins Torwart-, eine Woche später ins Mannschaftstraining zurückkehren. Laut Tuchel müsse man flexibel bei Neuer bleiben, sein Comeback rückt dennoch näher.

Übrigens: Schon neunmal übernahm Bayern nach einem Spiel gegen die Werkself die Tabellenführung, zuletzt am 13. Spieltag 2020/21, als der FCB mit 2:1 in Leverkusen gewann und die Werkself auf Platz zwei abrutschte. Leverkusen wiederum gab schon fünfmal nach einem Spiel gegen die Bayern die Tabellenführung ab. Abwarten, ob auf Statistik auch am Freitagabend Verlass ist oder ob sie gebrochen wird. Gut genug für einen Sieg sollte der auf Kante genähte Kader der Münchner dennoch sein.