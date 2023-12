Tuchels Forderung: "Schlagzahl erhöhen und mit mehr Biss spielen"

Der FC Bayern kann am Samstagnachmittag gegen Union Berlin vorlegen und mit einem Sieg zumindest für einen Tag die Tabellenspitze übernehmen. Hilfreich für die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel ist, dass sich der Kader füllt.

Nur Matthijs de Ligt fehlt dem FC Bayern gegen Union noch, fast schon eine ungewohnte Luxussituation. Jamal Musiala soll nach einem kleinen Faserriss in den Kader zurückkehren. "Es wird sich jedoch maximal auf einen Kurzeinsatz beschränken", sagte Tuchel am Freitagmittag und hofft, dass der Nationalspieler nun von Verletzungen verschont bleibt. Beim 0:0 gegen den FC Kopenhagen fehlten am Mittwoch zudem Min-jae Kim, Noussair Mazraoui und Eric Maxim Choupo-Moting. Auch dieses Trio ist laut Tuchel wieder an Bord, dem eines wichtig ist: "Wir müssen den Schalter umlegen, weil unsere letzten beiden Heimspiele gegen Heidenheim (4:2, d. Red.) und Kopenhagen nicht unsere besten waren. Wir müssen die Schlagzahl erhöhen und mit mehr Biss spielen."

Ein Freund der Rotation ist der Trainer ohnehin nicht, die jüngste gegen Kopenhagen bezeichnete er als erzwungen. Lediglich Leroy Sané habe gegen die Dänen freiwillig pausiert, er werde gegen die Berliner in die Startelf zurückkehren. Eine Belastungsthematik stelle sich in den fünf Partien bis zur Winterpause nicht. Klingt nach Stammelf und nur punktuellen Wechseln.

Bei Gegner Union Berlin fiel Tuchel auf, dass der neue Trainer Nenad Bjelica die Grundordnung auf Viererkette geändert hat. Das Spiel bei Sporting Braga (1:1, d. Red.) sei wegen der frühen roten Karte auf portugiesischer Seite wenig aussagekräftig. "Es ist nicht viel Fleisch am Knochen, auf das wir uns verlassen können", beschrieb Tuchel es. Das Hauptaugenmerk in der Spielvorbereitung liege deshalb auf der eigenen Mannschaft, die mal wieder einen Rekord aufstellen könnte. In den vergangenen 63 Heimspielen seit einem 0:0 gegen RB Leipzig am 9. Februar 2020 traf sie stets ins Schwarze. Sollte Bayern nun auch gegen Union treffen, hätte das Team den eigenen Bundesligarekord von 64 Partien von Oktober 1970 bis September 1974 eingestellt.

Testspiel in Basel

Tuchel gab zudem bekannt, dass sich das Team am Nachmittag des 2. Januar nach der Weihnachtspause erstmals treffe. Neben einem Testspiel beim FC Basel am 6. Januar denken die Verantwortliche über ein Kurztrainingslager im Süden nach dem Bundesligaspiel gegen Hoffenheim am 12. Januar statt, weil dann neun Tage bis zur folgenden Partie gegen Werder Bremen sind.