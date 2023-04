Tuchels Bar-Abend mit Guardiola: "Es war wie Platon gegen Sokrates"

Michael Reschke war dabei, als sich Pep Guardiola und Thomas Tuchel 2014 in einer Bar gegenübersaßen. Vor dem Wiedersehen erinnert er sich - und gibt einen Tipp fürs Viertelfinale ab.

Schätzen sich schon lange: Pep Guardiola (li.) und Thomas Tuchel, hier im Oktober 2013 in München. imago sportfotodienst

So gut wie jeder, der sich mit Fußball beschäftigt, kennt die Geschichte, wie Pep Guardiola und Thomas Tuchel 2014 in einer Münchner Bar Salz- und Pfefferstreuer hin- und herschoben, um über Taktiken zu philosophieren. Doch tatsächlich ist das nur die halbe Wahrheit: Salz- und Pfefferstreuer waren nicht allein.

"Es wird immer nur von den Salz- und Pfefferstreuern gesprochen, es waren aber auch andere Gegenstände involviert", verrät nun einer, der es wissen muss, weil er mit am Tisch saß: Michael Reschke. Auf jenem Tisch habe sich damals "sehr viel" getummelt, sagt der ehemalige Technische Direktor des FC Bayern im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen" und spricht von "Sektgläsern, Weingläsern, Cappuccinotassen".

"Es war eindrucksvoll, wie Tuchel einige Spielszenen vollständig abgespeichert hatte"

Die Fußballgeschichte muss deswegen vermutlich nicht neu geschrieben werden, dennoch ist auch heute noch beachtlich, was aus jenem Abend im "Schumann's" wurde. An diesem Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) stehen sich Tuchel und Guardiola im Champions-League-Viertelfinalhinspiel gegenüber - so wie schon 2021 im Finale, das Tuchel mit Chelsea gewann. Tuchel ist inzwischen ein "Welttrainer" (Reschke), der Guardiola schon 2014 war.

Der damals 40-Jährige hatte Guardiola als Mainz-Coach in den Spielen gegen Bayern derart beeindruckt, dass der Katalane Reschke zufolge extra einen Abendtermin absagte, als er erfuhr, dass Reschke mit Tuchel verabredet war. Und dann schafften beide Unglaubliches: Sie machten aus Reschke, der seine Gesprächsanteile "in so einer Dreierrunde" normalerweise als "relativ hoch" einstuft, einen Zuhörer, der nur "ab und zu mal einen Einwurf machte".

"Es war so, als hätten sich zwei Schachspieler gegenübergesessen", blickt Reschke zurück, "der Super-Großmeister und der außergewöhnliche Newcomer, der die alten Spiele des Großmeisters noch mal Zug für Zug analysieren wollte. Das war das Interessante: Es waren Spiele, die lange zurücklagen wie zum Beispiel Barcelona gegen Chelsea in der Champions-League-Saison 2008/09. Guardiola ist von Tuchel auf einzelne Entscheidungen angesprochen worden. Es war eindrucksvoll, wie Tuchel einige Spielszenen vollständig abgespeichert hatte. Und wie Guardiola erläuterte, warum er wie umgestellt hatte. So ging das stundenlang. Es wurden Salz- und Pfefferstreuer, aber auch Gläser und Tassen hin- und hergeschoben, vieles zwischen den beiden spielte sich aber von Kopf zu Kopf ab. Es war wie Platon gegen Sokrates."

"Thomas ist pragmatischer, Pep ist schönheitsstrebender"

Tuchel, noch heute Guardiola-Fan, aber "kein Guardiola-Fanboy", hat längst eine eigene Handschrift entwickelt und bei großen Klubs demonstriert. Der größte Unterschied zwischen beiden? "Thomas ist pragmatischer, Pep ist schönheitsstrebender", findet Reschke. "Es geht immer auch um die Mittel, die zum Erfolg führen sollen. Für Pep wäre eine defensiv eingestellte Mannschaft ein Verrat am Spiel. Thomas würde deutlich eher feststellen: Der Erfolg heiligt die Mittel." Das habe ihm auch im Finale 2021 "sicher geholfen".

Guardiola dagegen "würde nie auf das Spektakel verzichten. Höchstens mal in den letzten zehn Minuten eines Champions-League-Finals. Da würde wohl auch er sagen: Haut den Ball raus aus dem Strafraum! Wenn in dem Finale aber noch fünfzehn Minuten zu spielen wären, würde ihm das Magenschmerzen bereiten."

Und trotzdem glaubt Reschke nicht, dass Tuchel auch 2023 Guardiolas Traum vom ersten Champions-League-Titel seit 2011 platzen lässt. "Ich habe großen Respekt vor Bayern München. Ich sehe die Mannschaft sehr, sehr stark. Aber das, was City im Moment abliefert, ist so außergewöhnlich und so unberechenbar: Ich glaube, dass City sich in zwei Spielen durchsetzt."