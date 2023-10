Tuchels Antwort auf Hoeneß: "Dann wird's teuer für ihn!"

Im Januar will und muss der FC Bayern auf dem Transfermarkt nachlegen. Jüngste Aussagen deuten auf verstärkte Aktivität hin.

Lange ist es noch gar nicht her, da spielten in der Innenverteidigung des FC Bayern der Mittelfeldspieler Leon Goretzka und der Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui, der auch mal ein Mittelfeldspieler war. Von den eigentlichen Innenverteidigern - Dayot Upamecano, Min-Jae Kim, Matthijs de Ligt oder Tarek Buchmann - hatte beim Erstrunden-Pokalspiel in Münster (4:0) kein einziger zur Verfügung gestanden.

Soll heißen beziehungsweise zeigt auch: Viel darf diesem Kader nicht zustoßen, ansonsten muss Thomas Tuchel experimentierfreudig werden. In der Liga nun wird Joshua Kimmich zweimal rotgesperrt fehlen, und Leon Goretzka (Mittelhandbruch) steht genauso wie Raphael Guerreiro (Muskelfaserriss) noch auf der Kippe. Bleibt Konrad Laimer als verbliebener Sechser, Joao Palhinha spielt ja immer noch bei Fulham.

"Hat er das sicher über Transfers gesagt oder über seinen Bäcker am Tegernsee?"

Ob sich das im Januar ändert? Möglich. "Wenn gute Argumente dafür auf uns zukommen, sind wir grundsätzlich nicht dagegen", hatte Ehrenpräsident Uli Hoeneß am Montag über die Transferaktivitäten im Winter gesagt. "Vor allem, wenn wir weiterhin in drei Wettbewerben stehen, muss man analysieren, was benötigt wird." Tuchel, der seinen Kader nach dem verpatzten Deadline-Day Anfang September öffentlich als "dünn" bezeichnet hatte, darf sich also Hoffnung machen, wenn Hoeneß vielsagend hinterherschiebt: "Unser Trainer kriegt alles, was notwendig ist."

Auf die Aussagen des Aufsichtsratsmitgliedes angesprochen, antwortete Tuchel am Dienstag grinsend mit einer Gegenfrage. "Hat er das sicher über Transfers gesagt oder über seinen Bäcker am Tegernsee? Die Leberkässemmel? Dann wird's teuer für ihn, wenn er das so gesagt hat. Dann holen wir das raus, sobald im Januar die Transferperiode wieder eröffnet wird." Und in aller Ernsthaftigkeit: "Wir sind da dran", so Tuchel.

Abwesenheiten im Januar

Wären alle gesund, hätte der Trainer die Auswahl aus 20 Feldspielern. Da erfahrungsgemäß aber nie alle gesund sind und im Januar mit Kim, Mazraoui und Eric Maxim Choupo-Moting noch drei Profis bei der Asien-Meisterschaft beziehungsweise beim Afrika-Cup bis zu vier Wochen unterwegs sind, müssen die Münchner definitiv nachlegen. "Sie wissen, was vier Wochen bei unserem Spielplan bedeuten können", merkt Tuchel an. "Deshalb haben wir natürlich die Augen und Ohren offen und versuchen, wie immer unsere Mannschaft zu stärken. Ich hoffe, dass uns das gelingt. Ist nicht einfach im Winter."