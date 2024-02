Tuchels Abschied ist der Anfang eines Umbruchs

Überraschend kam die Nachricht nicht, dass der FC Bayern und Trainer Thomas Tuchel ab Sommer getrennte Wege gehen. Die Zeit bis dahin birgt mehr Gefahren als Chancen. Und mit einem Trainerwechsel allein lassen sich die Probleme beim Rekordmeister nicht beheben. Ein Kommentar von kicker-Reporter Frank Linkesch.

Auch wenn Thomas Tuchel sich im vergangenen April in seine Mannschaft trotz einer 0:3-Niederlage bei Manchester City "schockverliebt" hatte, fremdelte es in dieser Beziehung relativ schnell. Der international renommierte Trainer hätte sich die Aufgabe vermutlich leichter vorgestellt, den schnellen sportlichen Turnaround schaffte er nicht - trotz der von Borussia Dortmund an die Bayern hergeschenkten Deutschen Meisterschaft. Tuchel erkannte zwar, dass er in diesem Team Seilschaften lösen und Krusten aufbrechen muss, machte sich damit aber naturgemäß nicht nur Freunde.

Ob die jetzt geschaffene Konstellation bis zum Saisonende gutgeht? Kann sein, wenn Fakten befreiende Wirkung haben, Tuchel keine Rücksicht mehr auf Namen und Eitelkeiten nehmen muss und sich die Spieler zusammenreißen. Was aber, wenn es weitere Niederlagen setzt, einzelne Spieler oder gar ein Großteil der Mannschaft die Gefolgschaft verweigert? Auszuschließen ist es nicht, dass Tuchel zur "lame duck" und das Saisonfinale zäh wird.

Spannung verspricht, wer auf Tuchel folgt. An interessierten Kandidaten mangelt es dem FC Bayern ganz sicher nicht, auch wenn das Haltbarkeitsdatum auf der Bank zuletzt dem eines permanent im Abstiegskampf stehenden Klubs ähnelte. Dabei wäre Kontinuität so wichtig. Klar ist: Mit dem Trainerwechsel allein ist es nicht getan, schon der von Julian Nagelsmann auf Thomas Tuchel verpuffte sportlich. Ganz bewusst nehmen die Verantwortlichen deshalb die Spieler in die Pflicht.

Sie stehen in den kommenden Wochen noch mehr unter Beobachtung. Wer den Erwartungen nicht mehr gerecht wird, für den kann im Sommer schnell Schluss sein, auch trotz eines bestehenden Vertrages. Den Umbruch auf der Trainerbank und im Kader soll Max Eberl mitgestalten, der in der kommenden Woche zum Sportvorstand bestellt werden soll. Und nur mit einer runderneuerten Mannschaft kann der nächste Trainer glücklich werden und Erfolg haben. Der Abschied von Tuchel ist nicht das Ende, er ist im Gegenteil der Anfang eines überfälligen Umbruchs.