Tuchel zu ManUnited? "Ich habe es in der Premier League geliebt"

Zieht es Thomas Tuchel nach seinem Abschied vom FC Bayern zurück in die Premier League? Am Rande des Madrid-Spiels gab er zu den Spekulationen rund um Manchester United dezente Einblicke.

Nach der Meisterschaft im vergangenen Jahr wird Thomas Tuchel den FC Bayern im Sommer ohne einen weiteren Titel verlassen - Richtung England? Bei Manchester United ist der Noch-Trainer des deutschen Rekordmeisters ein heißer Kandidat für die Nachfolge von Erik ten Hag, mit dem sich wiederum die Verantwortlichen in München beschäftigen.

Als Tuchel vor dem Rückspiel im Champions-League-Halbfinale bei Real Madrid am Mittwochabend (1:2) dazu beim englischen TV-Sender TNT Sports befragt wurde, wollte er zunächst nicht antworten. "Sie führen mich da auf einen schwierigen Weg", lächelte er, um kurz danach aber mindestens anzudeuten, dass ihn eine Rückkehr auf die Insel reizen würde. "Es ist kein Geheimnis, dass ich es bei Chelsea, in England und in der Premier League geliebt habe, ganz sicher. Das war eine sehr besondere Zeit, an die ich mich sehr gerne zurückerinnere."

Während seines rund eineinhalbjährigen Engagements bei Chelsea (Januar 2021 bis September 2023) war Tuchel Champions-League, Klub-WM- und UEFA-Supercup-Sieger geworden. Die Trennung nach dem Besitzerwechsel hatte ihn damals schwer getroffen.

Ten Hags Ablösung immer wahrscheinlicher

Nun könnten ihn die ManUnited-Verantwortlichen damit betrauen, den englischen Rekordmeister wieder auf Kurs zu bringen. Ten Hags Abschied ist zwar bislang nicht beschlossen, wird aber zunehmend wahrscheinlicher. Die Red Devils, die erst am Montag bei Crystal Palace mit 0:4 untergingen, haben die Champions League bereits klar verpasst und drohen am Saisonende sogar gänzlich ohne Europapokal-Ticket dazustehen.

Für die Bayern könnte sich auch deswegen die Chance ergeben, die bislang so verkorkste Trainersuche mit einer Rückkehr des Niederländers zu beschließen. Ten Hag hatte zwischen 2013 und 2015 die zweite Mannschaft des FCB trainiert, ehe er über Utrecht und Ajax Amsterdam im Sommer 2022 bei ManUnited anheuerte.