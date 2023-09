Tuchel: "Wir müssen schon ein paar Dinge anpassen"

Nach ManUnited ist vor Bochum und Münster: Bayerns Trainer Thomas Tuchel will am Wochenende nur rotieren, wenn es passt.

In zwei Wochen geht die Bundesliga zum zweiten Mal in dieser Saison in eine kurze Länderspielpause, bis dahin hat der FC Bayern allerdings noch fünf Pflichtspiele vor der Brust, angefangen mit der Heimaufgabe gegen den VfL Bochum.

Setzt Thomas Tuchel also erstmals in dieser Saison auf ein bisschen Rotation? Oder wartet der Trainer damit auf das Pokalspiel in Münster am Dienstag? Oder belässt er es bei kleinen Anpassungen? "Rotation nicht um des Rotations willens", stellt der 50-Jährige vor den nächsten zwei englischen Wochen klar, auch wenn es den Gedanken, mal durchzutauschen, "immer gibt".

Guerreiro könnte erstmals auftauchen

Gut ist, dass alle Spieler sich nach dem 4:3-Auftakt in der Champions League gegen Manchester United gesund zurückgemeldet haben, auch Sommer-Neuzugang Raphael Guerreiro könnte erstmals in einem Pflichtspiel im Kader auftauchen. Andere, wie Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui oder Thomas Müller, scharren mit den Hufen. "Es ist ganz normal, dass Spieler es verdient haben zu spielen, die dann auch mal nicht spielen oder von der Bank kommen", erklärt Tuchel. "Das wird auch so bleiben." Womit der Trainer gar kein Problem hätte: "Hoffentlich bleiben alle gesund, und hoffentlich haben wir immer diese Entscheidungen."

Ein sehr intensives Spiel, das sie spielen, mit vielen Sprints, mit vielen intensiven Läufen. Thomas Tuchel über den VfL Bochum

Mit einem Heimsieg gegen Bochum könnte der FCB zumindest für 24 Stunden an seinen gewohnten Platz an der Tabellenspitze springen, doch Tuchel warnt ganz pflichtbewusst, fordert "höchsten Respekt vor unserem Gegner" und "vor der Aufgabe". "Bochum hat eine gute Serie mit drei Spielen ohne Niederlage, auch viele Torschüsse in ihrem Spiel. Ein sehr intensives Spiel, das sie spielen, mit vielen Sprints, mit vielen intensiven Läufen. Wir müssen uns intensiv damit beschäftigen und dann die beste Aufstellung für dieses Spiel finden."

Wer da am Ende zugehört, wird der Trainer erst nach dem Abschlusstraining am Freitagnachmittag entscheiden. "Bochum ist mit Sicherheit kein Spiel, in dem wir einfach unser Ding machen, und dann regelt sich das Ergebnis von allein", versichert Tuchel. "Wir müssen schon ein paar Dinge anpassen und ganz klar auch bereit sein, körperlich dort mitzugehen."