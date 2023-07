Tuchel will Fortschritt - und wartet auf Neuigkeiten bei Transfers

Der Auftrag ist klar: Trainer Thomas Tuchel will seine Mannschaft voranbringen. Nicht einfach aktuell, da nach wie vor einige Zu- und Abgänge zu erwarten sind. So lief der erste Tag auf Bayerns Audi Summer Tour.

Wird noch einige Veränderungen in seinem Kader sehen: Bayern-Trainer Thomas Tuchel AFP via Getty Images

Von Bayerns Asienreise aus Tokio berichtet Georg Holzner

Mit schwarzer kurzer Hose, weißem T-Shirt und einer schwarzen Kappe steht Trainer Thomas Tuchel auf dem Rasen des Nationalstadiums in Tokio, die Arme meist verschränkt, während er seine Spieler beobachtet. Die Uhr ständig im Blick, die Pfeife mal um den Hals mal in der Hand.

Vor ihm laufen die Passübungen, kurze schnelle Bälle, präzise sollten sie sein. Rücksicht auf die siebenstündige Zeitverschiebung, den damit einhergehenden Jetlag und die 36 Grad Celsius heiße Hitze nimmt er dabei nicht. Seine Aufgabe ist klar. "Ich bin hier für die Mannschaft verantwortlich, dass wir gut trainieren und gut spielen", sagt der Chef-Coach, "und dass wir Schritt für Schritt weiterkommen."

In puncto Transfers ist er natürlich in alles eingeweiht und auf dem laufenden Stand. Um die Details kümmern sich Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen und der Technische Direktor, die beide in München geblieben sind. "Sieben Stunden Zeitunterschied" seien kein Problem, meint der Trainer, da könne man trotzdem bestens kommunizieren. Genaueres möchte Tuchel im Moment nicht sagen, weder zu Harry Kane noch zu Kyle Walker. "Wir werden sehen, was passiert", so Tuchel: "Wir werden nicht das erste Team sein, bei dem Wechsel stattfinden in der Transferperiode und auch nicht das letzte."

Kimmich: "Andere Pläne habe ich nicht"

Gemeint ist die Zu- wie die Abgangsseite. Beim FC Bayern wird aller Voraussicht nach noch so einiges passieren. Joshua Kimmich indes, über dessen Zukunft intern auch diskutiert wurde, sagte jedenfalls: "Ich bin mir sehr sicher, dass ich kommende Saison bei Bayern spielen werde. Andere Pläne habe ich nicht."

Er freue sich jetzt auf diese Reise und das Testspiel gegen Manchester City, das am Mittwoch (12.45 Uhr MESZ, 19.45 Uhr Ortszeit) stattfindet.