Tuchel will das Unmögliche möglich machen: "Es ist immer erlaubt zu träumen"

Die Lage erscheint nahezu aussichtslos, doch Thomas Tuchel hat die Hoffnung auf ein Weiterkommen seines FC Chelsea in der Champions League noch nicht aufgegeben.

Thomas Tuchel weiß selbst, das nach dem 1:3 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League an der Stamford-Bride gegen Real Madrid ein Weiterkommen äußerst unwahrscheinlich ist: "Wir haben nicht gerade die besten Chancen, wenn man das Hinspiel-Ergebnis betrachtet, den Wettbewerb, unseren Gegner und das Stadion", sagte Tuchel am Montag vor dem Rückspiel am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) im Estadio Bernabeu.

Tuchel: "Es ist unwahrscheinlich, aber es ist es wert, es zu versuchen"

Seine Mannschaft, so Tuchel, müsse sich bei den Königlichen selbst übertreffen, um das "Fußball-Wunder" noch Realität werden zu lassen. "Es ist unwahrscheinlich, aber es ist es wert, es zu versuchen. Und versuchen bedeutet, dass wir alles geben und bis an unser äußerstes Limit gehen", sagte Tuchel. "Es ist erlaubt zu träumen, manchmal ist es wichtig, sich Dinge vorzustellen und davon zu träumen."

Tuchel hat personelle Ausfälle zu beklagen. Allen voran Romelu Lukaku, der belgische Mittelstürmer, fällt wegen Achillessehnenproblemen für das Rückspiel aus. Zudem können auch Callum Hudson-Odoi (Rückenverletzung), Ross Barkley (Erkrankung) und Ben Chilwell (Knieverletzung) die Reise in die spanische Hauptstadt nicht mit antreten. Immerhin meldete sich Cesar Azpilicueta nach überstandener Infektion mit dem Coronavirus zurück. Ob der Kapitän aber nach seiner Zwangspause gleich wieder eine Option für die Startelf ist, ist fraglich.

Schon einmal hat Chelsea in der K.-o.-Phase der Champions League einen 1:3-Rückstand noch aufgeholt - allerdings mit Heimrecht im Rückspiel: In der Saison 2011/12 unterlagen sie im Achtelfinal-Hinspiel mit 1:3 in Neapel, das Rückspiel gewann Chelsea dann mit 4:1 in der Verlängerung. Verteidiger Branislav Ivanovic brachte damals in der 105. Minute die Stamford Bridge zum Erbeben. An diese Partie erinnert auch Mateo Kovacevic: "Sie haben mit 1:3 verloren und sind dann im Rückspiel zurückgekommen", sagte der Mittelfeldspieler. "Fußball birgt immer Überraschungen und wir werden mehr als einhundert Prozent in die Waagschale werfen."

Erster Auftritt für Chelsea im Estadio Bernabeu

Chelsea wird übrigen am Dienstagabend eine Premiere feiern: Denn erstmals werden die Londoner ein europäisches Pflichtspiel im Bernabeu bestreiten. Das Halbfinal-Hinspiel in der vergangenen Saison musste wegen Umbaumaßnahmen im Stadion 'Alfredo Di Stefano' ausgetragen werden, die beiden Finalspiele des damaligen Europapokals der Pokalsieger der Saison 1970/71 fanden jeweils in Piräus statt (1:1 n.V.; 2:1).