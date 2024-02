Tuchel: "Wenn sie in den Rückspiegel schauen, sind es nur zwei Punkte"

Fünf Tage sind es noch bis zum Gipfeltreffen zwischen Spitzenreiter Bayer Leverkusen und dem FC Bayern (Samstag, 18.30 Uhr). Die Münchner blickten unmittelbar nach dem 3:1 gegen Mönchengladbach selbstbewusst nach vorne.

Im Schatten der noch immer ungeschlagenen Leverkusener spielt der FC Bayern eine bessere Saison, als sie vielerorts wahrgenommen wird. Das mag daran liegen, dass die Punktausbeute ordentlicher ist als die Leistungen auf dem Rasen, weil viele seiner Siege mühsam wirken. Das ändert freilich nichts daran, dass die Mannschaft von Thomas Tuchel mit 50 Zählern der beste Zweite der Geschichte nach 20 Spieltagen ist und mit einem Auswärtssieg am Samstag die Leverkusener überholen kann.

"Wir haben über viele Jahre bewiesen, dass wir unter Druck zu Höchstleistungen im Stande sind", glaubt Präsident Herbert Hainer an seinen FC Bayern und fügt an: "Wir haben gesagt, wir wollen diese Deutsche Meisterschaft gewinnen, und so werden wir am Samstag sicherlich auch auftreten." Etwas subtiler drückt es Tuchel aus: "Leverkusen spielt eine überragende Runde, aber wenn sie in den Rückspiegel schauen, dann sind es nur zwei Punkte, das ist kein Abstand." Da will wohl jemanden den Gegner daran erinnern, dass ihm bei aller Klasse der Gegner im Nacken sitzt.

Podcast Eintracht Frankfurt: Heiße Aktie oder heiße Luft? Eintracht Frankfurt hat in der Winter-Transferperiode noch mal ordentlich zugeschlagen. Was bringen die Transfers? Nach einer schwachen Leistung gegen den 1. FC Köln am Wochenende stellt sich unweigerlich die Frage: Was ist da eigentlich los bei der Eintracht? Wir reden mit jemandem, der uns das erklären kann: kicker-Reporter und Eintracht-Experten Julian Franzke. Die News: Spielplan und das Finalstadion für die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko steht, enttäuschte Messi-Fans und Buhrufe in Hongkong und ein entlassener Ägypten-Coach. alle Folgen

Und die Spieler: Was sagen sie? "Die Vorfreude ist groß, wir mögen solche Highlight-Spiele", antwortet Manuel Neuer, der Kapitän sieht jedoch einen Rollentausch: "Anders als in der Vergangenheit sind wir aktuell der Jäger." Die zuletzt gezeigten Leistungen spielen nach Ansicht des Keepers kaum eine Rolle. "Egal, welche Ergebnisse im Vorfeld gewesen sind: Bei solchen Spielen zählt vieles nicht, weil das Momentum entscheidet. Wir werden sehen, wer den Tick schneller ist, die besseren Entscheidungen trifft oder die bessere Tagesform hat."

Müller: "Verschiedene Spielphasen überstehen"

Auch Thomas Müller betont die Kleinigkeiten, die dieses Duell entscheiden könnten. "Ich glaube nicht, dass eine Mannschaft 4:0 gewinnen wird. Fußball-Deutschland kann sich freuen." Etwas genauer schildert er die Ausgangslage: "Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sehr viel Qualität und ein gutes Selbstvertrauen haben. Beide wissen, dass sie in der Lage sein müssen, über 90 Minuten verschiedene Spielphasen zu überstehen. In deinen guten musst du die Dinger machen, das Ergebnis beeinflussen. In den nicht so guten das Quäntchen Glück haben, diese überstehen. Es wird mit Sicherheit ein Duell, in dem es auf die kleinen Details ankommt", sieht er nicht den einen "Schlüssel", auf den es ankommt. Er hat Recht: Fußball-Deutschland darf sich freuen. Es darf vor allem gespannt sein, wer sich durchsetzt.