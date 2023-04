Tuchel: Vorsicht bei Musiala, Entwarnung bei Choupo-Moting

Vor dem DFB-Pokal-Spiel in Freiburg bleibt die Personallage beim FC Bayern entspannt. Thomas Tuchel nimmt alle in die Pflicht - bremst aber bei Jamal Musiala noch etwas.

Gegen den BVB in der 79. Minute eingewechselt: Jamal Musiala, hier in Aktion gegen Gregor Kobel. IMAGO/Jan Huebner

Vor dem Topspiel gegen Borussia Dortmund hatte Thomas Tuchel mangels Mannschaftstraining eine "sehr unfaire" Startelf angekündigt. Nun aber heizt er den Konkurrenzkampf an. "Ein paar haben das Vertrauen bekommen", sagte er am Tag vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den SC Freiburg (Dienstag, 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker), "und jetzt ist das Rennen eröffnet. Es ist klar, dass wir nicht mit einer Stammelf durch die nächsten Wochen kommen. Wir brauchen jeden Einzelnen."

Weil er gleichzeitig klar zu verstehen gab, ungeachtet der danach folgenden Aufgaben - in Freiburg in der Liga und bei Manchester City im Champions-League-Viertelfinale - auf jegliches personelle Experimentieren und Taktieren zu verzichten und die Führungsspieler "in einer etwas unruhigen Zeit" weiterhin "auf dem Platz haben" will, wird seine zweite Startformation als Bayern-Trainer mit Spannung erwartet. Viele Einschränkungen hat er jedenfalls nicht.

Einziges neues Sorgenkind seit dem 4:2-Sieg gegen den BVB ist Außenverteidiger Noussair Mazraoui, der krankheitsbedingt im Training fehlte. Dass Eric Maxim Choupo-Moting am Montag nicht auf dem Trainingsplatz war, bezeichnete Tuchel indes als "Vorsichtsmaßnahme": Der Angreifer habe einen Schlag abbekommen. "Wir haben heute so wenig trainiert, dass es für ihn besser war, in der Behandlung zu bleiben und isoliert was auf dem Fahrrad und im Wasser zu machen. Die jetzige Aussage vom Doc ist, dass er morgen früh im Training ist und ohne Probleme eingesetzt werden kann."

Tuchel schwärmt von Musiala

Wohl erneut kein Startelfkandidat ist dagegen Jamal Musiala, der gegen den BVB nach seiner Oberschenkelblessur auf Empfehlung der Ärzte nur zu einem Kurzeinsatz kam. "Das können wir jetzt progressiv steigern, das muss dann immer auch zum Spiel passen", so Tuchel. "Es geht mal mindestens eine Halbzeit - das ist die Empfehlung." 90 Minuten wären "fahrlässig".

Auf welcher Position er Musiala sieht, kann der neue Bayern-Trainer noch nicht abschließend beantworten. "Offensiv, nah am Sechzehner, dann bin ich für alles offen", lächelte er am Montag. "Es ist eine Freude, ihm zuzuschauen, weil er vieles vereint, was man sich wünscht - nicht nur technisch." Musiala sei "extrem fleißig", beweise "tolle Übersicht" mit einem "sehr guten Abschuss" und "klaut mit seinen langen Beinen Bälle". Deshalb könne er auf der "Acht, Zehn, vielleicht sogar mal auf dem Flügel" spielen, glaubt Tuchel. "Es gibt viele Möglichkeiten, da brauche ich noch ein wenig Zeit."