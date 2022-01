Tuchel versöhnt sich mit Lukaku - Belgier entschuldigt sich

Thomas Tuchel hat beim FC Chelsea derzeit viele Baustellen, einige davon außerhalb des Platzes. Vor dem League-Cup-Halbfinale gegen Tottenham sprach der Trainer über die Versöhnung mit Romelu Lukaku, die Vertragssituation von Antonio Rüdiger und den Fitnesszustand von Timo Werner.

Unruhe zur Unzeit machte sich in der vergangenen Woche rund um die Stamford Bridge breit. Vor dem wichtigen Spiel gegen Liverpool, in dem Chelsea dank zweier Tore vor der Pause immerhin noch einen Punkt holte, wurde Stürmer Romelu Lukaku für seine kritischen Interview-Aussagen aus dem Kader gestrichen.

Nach der Partie folgte die Aussprache mit Tuchel, der einfach nur verstehen wollte, wie der Rekordzugang der Blues zu diesen Aussagen kam. "Das Wichtigste war für mich, dass es nicht beabsichtigt war, diese große Unruhe vor einem wichtigen Spiel zu entfachen. Zudem war es das allererste Mal ein Fehlverhalten gegenüber der Mannschaft", so Tuchel, bei dem sich Lukaku entschuldigt habe, der ab sofort wieder zum Team gehöre.

"Es kommt darauf an, sich anzupassen"

Lukaku hatte in jenem Interview darüber gesprochen, dass Tuchel ein anderes System spielen lasse, als es ihm vor seiner Rückkehr nach London versprochen wurde. Darauf antwortete der 48-Jährige trocken: "Mit Romelu ist es nicht schwierig, er ist Stürmer und dort stellen wir ihn auf. Wir haben nie etwas anderes getan. Es kommt darauf an, sich anzupassen, an die Liga und an den Verein." Tuchel habe dabei aber keine Zweifel und sei sich sicher, "dass er in Zukunft einen großen Einfluss haben wird."

Ob Lukaku sich dabei ebenfalls so sicher ist, scheint zumindest fraglich, wenngleich sich der Belgier in einem auf der Klubwebsite veröffentlichten Video öffentlich entschuldigte. "Ich hätte mich klarer ausdrücken sollen. In dem Interview ging es darum, sich von den Inter-Fans zu verabschieden und nicht, respektlos gegenüber Chelsea zu sein. Man hat sich sehr um mich bemüht und ich wollte auch zurück", meinte der Belgier und betonte, dass "ich als kleiner Junge schon immer für Chelsea spielen wollte. Ich habe einen Fünfjahresvertrag unterschrieben, um mit dem FC Chelsea erfolgreich zu sein. Es tut mir leid für die Aufregung, die ich verursacht habe. Ich entschuldige mich bei den Fans, dem Manager und meinen Mitspielern. Ich verstehe den Frust bei den Fans und nun liegt es an mir, meine Treue zu 100 Prozent zu zeigen."

Rüdiger spielt auf "hervorragendem Level"

Unsicher ist die Zukunft bei Antonio Rüdiger, dessen Vertrag, anders als Lukakus, im Sommer bei den Blues endet. Das Interesse am deutschen Nationalspieler ist groß, Tuchel will seinen Stammverteidiger unbedingt halten. "Natürlich ist es jetzt möglich, mit anderen Vereinen zu verhandeln, da er noch nicht unterschrieben hat. Aber wie ich es verstehe, sind wir in Verhandlungen mit ihm. Ich gehe davon aus, dass er weiß, was ich von ihm erwarte und wie ich es wertschätze, mit ihm zu arbeiten. Das Level, auf dem er spielt, ist weiterhin sehr hoch und hervorragend."

Werner zurück auf der Bank

Bei Timo Werner ist die aktuelle Situation eine gänzlich andere, der Angreifer fehlte zuletzt lange wegen einer Corona-Infektion und absolvierte in dieser Saison erst zwölf Pflichtspiele für die Blues (vier Tore). Vor dem League-Cup-Halbfinale am Mittwoch (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker.de) gegen Tottenham stieg der deutsche Nationalstürmer aber wieder ins Training ein. "Er fühlt sich viel besser und hat keine Reaktion gezeigt. Wir können ihn mit auf die Bank nehmen und ihm vielleicht ein paar Minuten geben", so Tuchel.

Keine Chance auf einen Einsatz hat derweil Verteidiger Trevoh Chalobah, bei dem eine alte Verletzung wieder aufgebrochen ist. Auch der ehemalige Gladbacher Andreas Christensen ist für das Duell mit den Spurs mehr als fraglich.