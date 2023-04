Tuchel verneint Systemprobleme: "Abläufe teilweise besser als gegen Dortmund"

Der FC Bayern erlebte unter Thomas Tuchel einen herben, unumkehrbaren Dämpfer im DFB-Pokal. Für den neuen Trainer war das keine Frage des Systems.

Thomas Tuchel gestand unumwunden ein, dass ihn die Pokal-Niederlage gegen den SC Freiburg extrem wurmte. "Ich brauche eine Nacht, um drüber zu schlafen", sagte der neue Bayern-Trainer auf der anschließenden Pressekonferenz am Dienstagabend. Und: "Wir sind Sportler genug. Keiner will daran denken, keiner will es wahrhaben, dass es dazugehört zu verlieren. Das ist bei jeder Niederlage superbitter, es aufs Neue zu akzeptieren."

Wenn Tuchel am Mittwoch den mentalen Verdauungsprozess hinter sich gebracht hat und die Vorbereitung auf das nächste Spiel - passenderweise am Samstag in Freiburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) - startet, dann wird der 49-Jährige versuchen, die guten Dinge aus dem Freiburger Pokal-Spiel herauszuziehen. Dass es davon einige gab, war Tuchel schon kurz nach Abpfiff bewusst.

Wir wollen jetzt keine voreiligen Schlüsse ziehen und aus diesem Spiel heraus die Systemfrage stellen. Thomas Tuchel

So stellte er klar, dass die Niederlage keine taktischen Gründe hatte. "Wir wollen jetzt keine voreiligen Schlüsse ziehen und aus diesem Spiel heraus die Systemfrage stellen", so Tuchel, dem sein Gefühl sagte, dass das für den Moment schlichtweg die "falsche Frage" sei. "Ich fand die Abläufe teilweise besser als gegen Dortmund", sagte der Coach hinsichtlich seines glänzenden Einstiegs beim FCB im Topspiel gegen den BVB am vergangenen Samstagabend.

Tuchel legte nach: "Ich fand die Fehlerquote im Spielaufbau niedriger im mittleren Drittel und deshalb sehe ich jetzt keinen Grund, die Niederlage auf das System zu reduzieren." Von der taktischen Anordnung hatte Tuchel im Vergleich zum Dortmund-Spiel kaum etwas geändert. Gegen die Schwarz-Gelben ließ er ein 4-2-3-1 Spielen mit Joshua Kimmich und Leon Goretzka auf der Doppelsechs, gegen die Freiburger rückte Goretzka ein wenig nach vorne.

Personell tauschte er in der Vierer-Abwehrkette nur Alphonso Davies gegen Joao Cancelo aus. Im Vorfeld der Partie hatte er schon klargestellt, dass allzugroße Rotation die Situation nicht hergebe.

Für Tuchel zählen "Verhaltensweisen"

Was Tuchel im Endspurt des Titelrennens und in den beiden Knock-out-Spielen der Champions League gegen Manchester City angesichts von geringen Trainingsmöglichkeiten wichtiger ist: "Es geht um die Verhaltensweisen", so Tuchel und meint damit auch einen mannschaftlichen Entwicklungsprozess. "Eine Wucht und Gier gemeinschaftlich zu entwickeln und dauerhaft zu halten, das ist ein bisschen das Thema."